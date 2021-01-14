《異動股》保利協鑫（３８００）折讓一成二配股，仍開升逾７％

《經濟通通訊社１４日專訊》保利協鑫（０３８００）現價升７﹒３２％，報１﹒３２元，

盤中高見１﹒３３元，升穿十天平均線（１﹒３０５元）。該股成交約４﹒５３億股，主動買盤

６０％，涉資５﹒７９億元。

保利協鑫與配售代理訂立配售協議，配售３９億股，相當於已發行股本約１８﹒４４％；及

經配售擴大後公司已發行股本約１５﹒５７％。

每股配售價１﹒０８元，較上日收市價１﹒２３元折讓１２﹒２％，假設所有配售股份將配

售予承配人，配售所得款項總額將約為４２﹒１２億元。

公司擬將配售所得款項淨額用於減低債務融資水平及降低負債比率，以調整負債結構及發展

公司之硅烷流化床法顆粒硅業務，提升產能，以及作一般企業用途。

現時，恆生指數報２８３８２，升１４７點或升０﹒５２％，主板成交１２１﹒４７億元。

國企指數報１１２７０，升８５點或升０﹒７６％。恆生科技指數報８７８４，升１１４點或升

１﹒３２％。

即月期指新報２８３８５，升１４９點，高水２點。即月國指期貨報１１２６５，升１０３

點，低水５點。即月科指期貨新報８７８０，升１３３點。

上證綜合指數報３５８１，跌１７點或跌０﹒４８％，成交２３４﹒０５億元人民幣。

深證成份指數報１５２８４，跌８１點或跌０﹒５３％，成交２９０﹒０６億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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保利協鑫 （０３８００） １﹒３２０元 升７﹒３２％

卡姆丹克 （００７１２） ０﹒３１５元 跌１﹒５６％

信義玻璃 （００８６８） ２０﹒６００元 升１﹒４８％

信義光能 （００９６８） ２０﹒３５０元 跌１﹒４５％

金風 （０２２０８） １７﹒９００元 跌０﹒７８％

福萊特玻璃（０６８６５） ３２﹒５００元 跌１﹒３７％

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（ｐｌ）

