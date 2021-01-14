《異動股》中芯漲逾６％，華為擬入股多家半導體公司自救

《經濟通通訊社１４日專訊》中芯（００９８１）Ｈ股現價升６﹒１０７％，報２７﹒８元

，該股成交約８３５１萬股，涉資２２﹒７２億元。

Ａ股（滬：６８８９８１）現價６５﹒４３０元人民幣，升２﹒７７０元人民幣，或升

４﹒４２１％，成交２５﹒０１億元人民幣，涉及３９１７萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價

１８２﹒４４３％。

美國對中國電訊商華為實施制裁後，華為正擴大對晶片公司的投資，以彌補美國打擊半導體

供應鏈的缺口。

據《日經亞洲評論》分析顯示，過去一年半，華為已入股２０家與半導體相關的公司，其中

一半是過去５個月內達成。這些投資涵蓋目前由美國、日本、南韓和台灣公司主導的晶片製造領

域，如ＥＤＡ、半導體材料，化合物半導體以及晶片生產和測試設備。

報道引述消息人士指，從投資的速度和目標範圍反映，華為希望擺脫美國的限制，同時保持

其技術發展。此外，華為已於去年下半年在深圳建立一條小型晶片生產線，目的是加快晶片開發

，確保其所有設計能夠順利投產。華為為填補其供應鏈上的空白，正接受政府的援助。中國政府

已向華為提供援手，幫助其尋找投資目標。

受消息刺激，Ａ場半導體股大多上揚，帶動Ｈ場芯片股普遍上揚，ＡＳＭ（００５２２）升

０﹒２％，報１００﹒２元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅５﹒７％。華虹

（０１３４７）升２﹒３５３％，報４３﹒５元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅

７﹒８１％。

現時，恆生指數報２８３４７，升１１２點或升０﹒４０％，主板成交９５０﹒９７億元。

國企指數報１１２４４，升５９點或升０﹒５３％。恆生科技指數報８８６３，升１９３點或升

２﹒２３％。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中芯 （００９８１） ２７﹒８００元 升６﹒１０７％

ＡＳＭ （００５２２） ００﹒２００元 升０﹒２００％

華虹 （０１３４７） ４３﹒５００元 升２﹒３５３％

上海復旦（０１３８５） １４﹒５００元 升２﹒１１３％

康特隆 （０１９１２） ０﹒２０２元 升０﹒４９８％

晶門 （０２８７８） ０﹒２７０元 升１﹒８８７％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｋｉ）

