【數據解讀】海關：防疫物資和「宅經濟」產品推動出口較快增長

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》海關總署新聞發言人、統計分析司司長李

魁文在發布會表示，中國疫情防控有力有效，穩步推動復工復產，去年４月出口就實現了「止跌

回升」，並連續９個月保持了增長態勢。全球對防疫物資和「宅經濟」產品的需求大增，中國出

口包括口罩在內的紡織品、醫療器械、藥品合計增長了３１％，拉動整體出口增長１﹒９個百分

點。中國出口的筆記本電腦、平板電腦、家用電器合計增長了２２﹒１％，拉動整體出口增長

１﹒３個百分點。

他指出，去年，中國原油、金屬礦砂等資源型產品進口量分別增加了７﹒３％和７％，糧食

、肉類等農產品進口量分別增加了２８％和６０﹒４％。



＊民營企業成進出口增長的重要拉動力量＊



此外，去年中國民營企業進出口增速比同期中國外貿整體增速高了９﹒２個百分點，成為中

國外貿進出口增長的重要拉動力量。

去年全年跨境電商進出口１﹒６９萬億元，增３１﹒１％，市場採購出口增長２５﹒２％。

中歐班列全年開行１﹒２４萬列，發送１１３﹒５萬標準箱，同比分別增長了５０％和５６％，

綜合重箱率達到了９８﹒４％。

全年綜合保稅區進出口增長１７﹒４％，自由貿易試驗區進出口增長１０﹒７％，海南自由

貿易港免稅品進口增長了８０﹒５％。

