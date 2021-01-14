【大國博弈】中國去年自美進口農產品１６２７億人幣，增近６７％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》海關總署新聞發言人、統計分析司司長李

魁文在發布會公布，２０２０年，中美雙邊貨物貿易總值４﹒０６萬億元（人民幣．下同），增

長８﹒８％，佔同期中國進出口總值的１２﹒６％。

對美出口３﹒１３萬億元，增長８﹒４％，自美進口９３１８﹒７億元，增長１０﹒１％。

出口方面，中國對美出口機電產品１﹒９２萬億元，增長了９％，佔同期對美出口總值的

６１﹒４％。其中，出口筆記本電腦、手機分別增長了２３﹒４％和４﹒６％。同期，出口勞動

密集型產品增長了９﹒８％，出口醫藥材及藥品增長了３０﹒７％。

進口方面，中國自美進口農產品１６２７﹒４億元，增長了６６﹒９％，其中進口大豆、豬

肉、棉花、原油分別增長了５６﹒３％、２２３﹒８％、１２１﹒７％和８８％。



＊去年中澳進出口總值跌０﹒１％＊



中澳貿易方面的情方面，李魁文表示，２０２０年，中國和澳州進出口總值１﹒１７萬億元

，下降０﹒１％；其中，對澳出口３７０２﹒３億元，增１１﹒２％；自澳進口７９６３﹒５億

元，下降４﹒６％。

從主要貿易商品看，２０２０年中國對澳州出口主要商品為機電產品、勞動密集型產品，合

計佔出口值的７６﹒１％。自澳進口的主要商品，主要為鐵礦砂、天然氣等，合計佔進口值的

７０﹒６％。

