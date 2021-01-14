《午市前瞻》港股料２８８００點遇阻，短線平穩可守十天線

《經濟通通訊社１４日專訊》市場期待美國出台新一輪財政刺激方案，同時美國眾議院進行

特朗普彈劾議案，隔晚美股走勢靠穩，納指輕微高收，港股今早亦在科技股帶動下高開１７２點

，報２８４０８點。受累於個別內需及內險股回落，恆指早段曾升幅收窄至約４０點低見２８２

８０點。惟科網龍頭、石油及個別藥股表現亮眼，支持大市上行，其中美團（０３６９０）為半

日最佳藍籌，暫揚５﹒６％，報３１３元；創科（００６６９）則為半日最差藍籌，暫挫３﹒２

８％，報１１４﹒９元，最終港股半日收漲１３９點，報２８３７５點，主板成交１１０２﹒７

４億元。國指報１１２６４點，升７９點或升０﹒７１％。科指報８８７１點，大漲２０１點或

升２﹒３３％，其中心動（０２４００）升８﹒６５％，報５６﹒５元，為最佳科指成分股。

內地兩市均軟，上證綜指報３５８８點，跌１０點或跌０﹒２９％，成交３３４０﹒５６億

元人幣。深證成指報１５２３９點，跌１２５點或跌０﹒８２％，成交３９７８﹒９１億元人幣

。

重磅股方面，友邦（０１２９９）回落１﹒６７％，報１００元；匯控（００００５）跌１

﹒０５％，報４２﹒３元；港交所（００３８８）漲０﹒４４％，報４５５﹒４元；建行（００

９３９）微跌０﹒９８％，報６﹒０５元；平保（０２３１８）回軟１﹒９３％，報９９﹒０５

元；藥明（０２２６９）飆５﹒１７％，報１０３﹒８元，暫連升５日，累計升幅９﹒３２％。



＊華府擱置列投資黑名單，騰訊飆逾４％＊



路透引述消息人士稱，美國政府決定，不把阿里巴巴（０９９８８）、騰訊（００７００）

與百度等中國科技巨企，納入禁止投資制裁名單。科網龍頭股普揚，阿里升４﹒４７％，報２３

３﹒８元，破十天線（２２５﹒７元）；騰訊見６２５﹒５元創逾兩個月高，半日揚４﹒３６％

，報６２２元；新華社發文稱市場監管規則將對大小企業一視同仁，美團（０３６９０）飆５﹒

６％，報３１３元；京東（０９６１８）漲２﹒０２％，報３５３﹒６元；惟小米（０１８１０

）仍軟０﹒３％，報３２﹒９元。

盈富基金（０２８００）的經理人美國道富環球轉軚再對禁令股投資，盈富基金今日起將恢

復對恆指成份股的受制裁實體進行投資。禁令股造好，中移動（００９４１）漲３﹒５９％，報

４７﹒６元；中電信（００７２８）揚４﹒０４％，報２﹒３２元，暫連升４日，累計升幅１８

﹒３７％；中海油（００８８３）飆５﹒１９％，報８﹒１元，暫連升４日，累計升幅１３﹒７

６％；盈富基金（０２８００）升０﹒４２％，報２８﹒５２元。

富士康宣布與吉利控股簽署戰略合作協議，雙方將成立合資公司，為全球汽車以及出行產業

提供全新一站式服務，包括汽車整車、零組件、智慧控制系統、汽車生態系統和電動車全產業鏈

流程等。相關股當炒，富智康（０２０３８）續飆１５﹒５７％，報１﹒４１元，暫連升２日，

累計升幅３６﹒８９％；鴻騰（０６０８８）續揚８﹒３３％，報３﹒１２元，暫連升２日，累

計升幅２０％；吉利（００１７５）漲１﹒９９％，報３３﹒３５元。

生物科技股落鑊，百濟神州（０６１６０）盤中見２０４元破頂，半日飆１０﹒７８％，報

１９９﹒４元；再鼎醫藥（０９６８８）高見１２１７元創回港新高，半日漲２﹒６２％，報１

２１６元；康方生物（０９９２６）亦見５０﹒６破頂，暫升５﹒９１％，報５０﹒２元；信達

生物（０１８０１）續漲尋頂，高見９８﹒８５元，半日收漲１﹒６１％，報９４﹒６５元。



＊特斯拉需召回車輛，比亞迪挫逾２％＊



美國國家公路交通安全管理局要求特斯拉需召回１５﹒８萬部Ｍｏｄｅｌ Ｓ和

Ｍｏｄｅｌ Ｘ，因媒體控制單元故障可能導致觸屏無效而構成安全風險。特斯拉概念股走低，

比亞迪（０１２１１）軟２﹒４８％，報２５１﹒６元；贛鋒（０１７７２）跌３﹒３％，報１

０８﹒４元；恆大汽車（００７０８）微跌０﹒８７％，報２８﹒５元；福耀（０３６０６）挫

２﹒６８％，報４９﹒０５元。

安踏（０２０２０）今早先挫後彈，盤中曾高見１３５元破頂，野村發表研報指，安踏貨物

庫存情況回復正常水平，將支持其今年盈利增長，上調其目標價至１５０﹒６元，半日揚１﹒５

４％，報１３２元。其他體品股偏弱，李寧（０２３３１）漲０﹒１％，報４９﹒３元；申洲（

０２３１３）軟０﹒８１％，報１４６﹒１元；裕元（００５５１）插２﹒６６％，報１６﹒８

４元；滔搏（０６１１０）挫１﹒２２％，報１１﹒３４元。

保利協鑫（０３８００）懶理折讓一成二配股消息抽升，半日飆１７﹒０７％，報１﹒４４

元，新特能源（０１７９９）考慮首次公開發行Ａ股，半日炒上１７﹒７８％，報２０﹒８元，

暫連升３日，累計升幅５５﹒４６％。惟其餘光伏股捱沽，福萊特玻璃（０６８６５）插５﹒６

１％，報３１﹒１元，暫連跌５日，累計跌幅１７﹒６２％；信義光能（００９６８）挫４﹒７

９％，報１９﹒６６元；金風（０２２０８）軟３﹒６６％，報１７﹒３８元。



＊黃德几：提防未可預計風險，後市未敢過於樂觀＊



受惠北水湧入，港股近期表現相當勇猛。金利豐證劵研究部董事黃德几向《經濟通通訊社》

表示，按黃金比率計算方法，恆指有較大機會在２８８００點左右面臨阻力，預料成為本月的阻

力位。與此同時，美國候任總統拜登快將就職，疫情受控速度未達市場預期，他提醒投資者要提

防未可預計的風險，預期短線恆指將略為整固，走勢較平穩，但能穩守十天線（２７８２７點）

。

現任美國總統特朗普簽署行政命令修訂版，美國企業和投資者需將疑有中國軍方背景的企業

清倉。黃德几表示，北水流向有跡可尋，散戶會傾向吸納一些他們熟悉的股份，現時中、美資金

對相關股份的取態兩極化。（ｎｓ、ｐｌ）

