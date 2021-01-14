【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１４５﹒２億人幣，買騰訊中移動沽長汽

《經濟通通訊社１４日專訊》隔晚美股納指跑贏，加上內地去年進出口數據理想，利好市場

氣氛。港股高開１７２點報２８４０８點，已見半日高，升幅曾收窄至４４點，見２８２８０點

全日低，之後復升過百點。午後中段出現突破，恆指愈升愈有，最多升２７５點，高見２８５１

０，創去年１月２０日近一年高。恆指收市升２６１點或０﹒９３％，報２８４９６。

按額度計算，北水全日淨流入１４５﹒２億元人民幣，增加１８﹒５％。北水淨買入最多的

個股依次是騰訊控股（００７００）、中國移動（００９４１）、美團（０３６９０）；淨賣出

最多的依次是長城汽車（０２３３３）、贛鋒鋰業（０１７７２）、吉利汽車（００１７５）。

主板成交２０７７﹒１６億元增加２﹒８％。其中港股通成交５４７﹒３億元，佔總成交

２６﹒３％。



＊北水續掃騰訊，淨買入逾５７億元＊



傳美國不再納中國科企入制裁名單，騰訊控股以全日最高位收市，飆５﹒６２％報６２９﹒

５元，北水淨買入５７﹒３億元。

中移動升２﹒６１％報４７﹒１５元，北水淨買入２０億元。

美團升５﹒６７％報３１３﹒２元，北水淨買入１２﹒２億元。

長城汽車跌６﹒２９％報２６﹒８元，北水淨賣出３﹒１億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

騰訊控股 （００７００） ５７﹒３３

中國移動 （００９４１） ２０﹒０４

美團 （０３６９０） １２﹒１９

中芯國際 （００９８１） ９﹒３２

中國海洋石油 （００８８３） ９﹒０２



淨沽出最多港股：

長城汽車 （０２３３３） －３﹒１３

贛鋒鋰業 （０１７７２） －２﹒２１

吉利汽車 （００１７５） －２﹒０６

小米集團 （０１８１０） －１﹒４３

中國中車 （０１７６６） －０﹒２９

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（ｃａ）

