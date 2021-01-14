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即市新聞

14/01/2021 15:06

《美元走勢－羅明立》投資者關注美通脹情況，有利美元繼續反彈

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０４﹒２０　　　１０３﹒８０　　　１０４﹒０４
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２１７２　　　１﹒２１３５　　　１﹒２１５３
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３６５５　　　１﹒３６１６　　　１﹒３６３４
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒８８９２　　　０﹒８８６７　　　０﹒８８７４
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５３７　　　７﹒７５２７　　　７﹒７５３１
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國去年１２月消費物價指數（ＣＰＩ）按年上升１﹒４％，高於市場預期的
１﹒３％，較前值加快０﹒２個百分點，若按月計算，則上升０﹒４％，符合市場預期。美國通
脹距離美聯儲平均通脹率目標仍有距離，但近期美國國債息率回升觸發投資者對今年通脹情況的
關注有所增加，或有利美匯繼續反彈。昨日（１３日）美匯跌至１０天線的８９﹒９０後回穩
，估計會於９０╱９１之間波動。
　
　　歐元區去年１１月工業生產按月續升２﹒５％，升幅遠高於市場預期的０﹒２％，前值為增
長２﹒３％。若以年率計算，則仍見下跌０﹒６％，但跌幅仍遠低於市場預期及前值，主要受原
材料及燃料等中間產品及資本產出增加所帶動，數據反映區內工業生產力持續復甦。意大利執政
聯盟出現問題，隨時會導致政局出現變化，或成為歐元調整的催化劑。昨日歐元未能重上１０天
及２０天線的１﹒２２４０，仍有機會下試５０天線的１﹒２０７０，短期可小注造空。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒２１７５　　　１﹒２０７５　　　１﹒２２３０
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒３６５０　　　１﹒３５５０　　　１﹒３７１５
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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