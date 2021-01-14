《美元走勢－羅明立》投資者關注美通脹情況，有利美元繼續反彈

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０４﹒２０ １０３﹒８０ １０４﹒０４

歐元╱美元 １﹒２１７２ １﹒２１３５ １﹒２１５３

英鎊╱美元 １﹒３６５５ １﹒３６１６ １﹒３６３４

美元╱瑞郎 ０﹒８８９２ ０﹒８８６７ ０﹒８８７４

美元╱港元 ７﹒７５３７ ７﹒７５２７ ７﹒７５３１

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《美元走勢》美國去年１２月消費物價指數（ＣＰＩ）按年上升１﹒４％，高於市場預期的

１﹒３％，較前值加快０﹒２個百分點，若按月計算，則上升０﹒４％，符合市場預期。美國通

脹距離美聯儲平均通脹率目標仍有距離，但近期美國國債息率回升觸發投資者對今年通脹情況的

關注有所增加，或有利美匯繼續反彈。昨日（１３日）美匯跌至１０天線的８９﹒９０後回穩

，估計會於９０╱９１之間波動。



歐元區去年１１月工業生產按月續升２﹒５％，升幅遠高於市場預期的０﹒２％，前值為增

長２﹒３％。若以年率計算，則仍見下跌０﹒６％，但跌幅仍遠低於市場預期及前值，主要受原

材料及燃料等中間產品及資本產出增加所帶動，數據反映區內工業生產力持續復甦。意大利執政

聯盟出現問題，隨時會導致政局出現變化，或成為歐元調整的催化劑。昨日歐元未能重上１０天

及２０天線的１﹒２２４０，仍有機會下試５０天線的１﹒２０７０，短期可小注造空。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒２１７５ １﹒２０７５ １﹒２２３０

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒３６５０ １﹒３５５０ １﹒３７１５

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

