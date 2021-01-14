【預算前瞻】羅兵咸永道倡推一次性個人免稅額，派糖與否有分歧

《經濟通通訊社１４日專訊》羅兵咸永道香港稅務合夥人王健華認為，考慮到目前新冠肺炎

疫情仍影響企業營運和市民生計，建議政府通過一系列紓困措施，包括臨時性的中小企業虧損轉

回以及因應疫情實施適用於２０２１－２２課稅年度的一次性個人免稅額，以減輕個人和企業的

財務負擔。

在薪俸稅方面，主要建議包括增加個人基本免稅額，已婚人士免稅額和子女免稅額；推出就

主要居住地方租金開支的扣稅安排；優化目前供樓貸款利息的扣稅安排；以及就納稅人及其指定

受供養人的私人醫療費用和在私人醫保計劃下繳納的保費提供稅務扣減。

羅兵咸永道香港稅務合夥人王曉彥表示，社會上對「派糖」聲音有分歧，有人認為政府需保

持足夠財政儲備應付疫情開支，認為「派糖」與否應先聆聽社會上不同的聲音，而早前推出的

３１００億防疫抗疫基金已於不同層面幫助受影響的人士。至於加稅方面，她認為，現階段很難

估計會否加稅，社會上亦有不同聲音，但現時面對有史以來最高的赤字，需進行詳盡諮詢及慎重

考慮。



＊鼓勵政府提供有競爭力的稅收和財政激勵措施＊



王健華又認為，香港有更大的空間強化其作為全球家族辦公室領導中心的角色，建議完善現

行稅制，吸引家族辦公室業務來港發展，稅收激勵措施將能深化香港作為區域資產和財富管理中

心的角色和吸引力。他續指，亦會繼續鼓勵政府提供有競爭力的稅收和財政激勵措施，以提升香

港作為區域總部樞紐和知識產權樞紐的地位；發展香港成為區域總部樞紐將對本地經濟增長產生

相乘效應，從而為不同行業創造商機，並吸引多樣化的人才來港工作。

粵港澳大灣區經濟合作方面，他建議在支持大灣區經濟融合的前提下，促請政府完善其現有

的一些稅收政策，例如研發開支稅務扣減，使其與鼓勵香港企業擴展到大灣區的政策目標保持一

致；亦建議政府與內地有關當局進行磋商，將現行的內地個人所得稅補貼計劃的適用範圍擴大至

在大灣區城市工作的香港年輕畢業生。



＊促請政府審視現行稅收優惠政策的成效＊



王健華補充，創新與科技的政策重點仍然是建立一個充滿活力的創科生態系統，以及培養和

吸引本地人才。有見及此，羅兵咸永道建議採用稅收或財務優惠措施，為企業、投資者和人才締

造有利的環境。

羅兵咸永道促請政府審視現行稅收優惠政策的成效，尤其考慮到經濟合作與發展組織推行的

稅基侵蝕及利潤轉移項目帶來的全球稅務變化。作為另一項工作及較長期的規劃，繼續建議對香

港的稅制進行整體及全面的審視。（ｃｗ）

