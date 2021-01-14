【預算前瞻】羅兵咸永道料本年度將錄得３３１０億元財政赤字

《經濟通通訊社１４日專訊》羅兵咸永道預期，港府在２０２０－２１財政年度將錄得

３３１０億元的財政赤字，預計期內整體財政收入為５１５６億元，支出為８７６６億元，比原

先預測的７３１１億元高約兩成，數字反映自去年２月開始實施一系列包括防疫抗疫基金的經濟

紓困措施，當中涉及總額３１７９億元。數字亦計及期內政府發行總值３００億元之債券。

羅兵咸永道預測，本年度利得稅及薪俸稅收入約為１８７０億元，而政府原先預計為

１９８０億元。由於２０２０年下半年證券市場交投暢旺，預料整體印花稅收入將錄得８７６億

元，較原先估算的７５０億元高近１７％。視乎政府於２０２０－２１財年最後一個季度的賣地

情況，預計全年度賣地收入為６７３億元，較原先預計的１１８０億元低逾四成。

羅兵咸永道香港稅務合夥人王曉彥表示，隨著香港經濟在２０２０年第四季度略為改善，政

府進一步將２０２０年全年ＧＤＰ增長預期上調至－６﹒１％。她續指，政府今年將面臨著巨大

赤字，但赤字很大程度歸因於應對疫情的相關紓困措施，屬一次性開支，鼓勵政府在財政支出上

平衡各方面的考慮，預留資源應對新的挑戰及為中長期經濟復甦作好部署，預計截至２０２１年

３月３１日，財政儲備將為８２９２億元，相當於政府２０２０－２１財政年度整體開支的１１

個月左右。（ｃｗ）

