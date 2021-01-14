【企業盈警】九興控股料去年純利大幅減少至最多５００萬美元

《經濟通通訊社１４日專訊》九興控股（０１８３６）公布，集團預期截至２０２０年１２

月３１日止全年純利約在０元（美元．下同）至５００萬元之間，遠低於２０１９年全年純利

９５９０萬元。

盈利大幅減少主要由於新冠肺炎全球疫情造成本集團客戶延遲或取消訂單及出貨，２０２０

年全年之出貨量因而顯著下降。另外，因集團加快將產能遷移到東南亞的計劃，其中國大陸工廠

永久性關閉所產生之遣散費用，以及與此相關的物業、工廠及設備的減值；由於新冠肺炎疫情造

成訂單量下降，集團在東南亞的營運規模暫時縮減以改善成本效益；以及為遵守中國大陸、菲律

賓及孟加拉當地政府遏制新冠肺炎疫情擴散所採行的措施，當地工廠須短期停工所導致之相關間

接費用產生較高的一次性費用，以及因訂單減少造成本集團生產設施使用率較低，導致經營去槓

桿化效應。

另外，集團截至２０２０年１２月３１日止３個月之訂單量按年減少２１﹒７％，為集團連

續第二個季度的下降幅度繼續收窄；綜合收入減少１８﹒９％至約２﹒８億元。２０２０年全年

綜合收入減少２６﹒５％至１１﹒３６億元。

集團對於即將來臨的２０２１年春夏季節產品的訂單量水平保持審慎樂觀的態度。但由於最

近新冠肺炎疫情造成全球多個國家封城，集團２０２１年下半年的訂單預見度仍屬低。（ｃｗ）

