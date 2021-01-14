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即市新聞

14/01/2021 17:25

【大國博弈】港府要求世貿設專家組審理產地來源標記

　　《經濟通通訊社１４日專訊》香港政府今日根據世界貿易組織爭端解決機制，要求世貿爭端
解決委員會在其於１月２５日舉行的會議上成立專家組，審理有關美國就香港貨品實施的產地來
源標記新規定違反世貿規則的爭端。
　　香港駐世貿常設代表今日向世貿秘書處送交相關文件。商務及經濟發展局局長邱騰華亦已去
信美國貿易代表，通知美方香港特區已根據世貿機制向美方採取進一步行動。

＊邱騰華：美國破壞多邊貿易制度＊

　　邱騰華指，美國單方面、不負責任地試圖削弱《基本法》賦予香港的單獨關稅區地位，做法
極不合理，亦混淆市場，破壞以規則為本的多邊貿易制度。香港的獨特地位是「一國兩制」下的
基本原則，港府必定全力維護。特區政府於去年１０月３０日按世貿爭端解決機制要求與美方進
行磋商，但美方的反應令人失望。本港有必要根據機制，向美國採取進一步行動，捍衞香港利益

　按世貿爭端解決機制，投訴方提出申請成立專家組後，爭端解決委員會最遲應在該申請被列入
議程後的第二次會議上設立。換言之，若在１月２５日舉行的會議上委員會未能按特區政府提出
的要求成立專家組，則委員會最遲應在下一次會議（暫定於２月２２日舉行）上成立專家組。（
ｃｌ）

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