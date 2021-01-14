【大國博弈】港府要求世貿設專家組審理產地來源標記

《經濟通通訊社１４日專訊》香港政府今日根據世界貿易組織爭端解決機制，要求世貿爭端

解決委員會在其於１月２５日舉行的會議上成立專家組，審理有關美國就香港貨品實施的產地來

源標記新規定違反世貿規則的爭端。

香港駐世貿常設代表今日向世貿秘書處送交相關文件。商務及經濟發展局局長邱騰華亦已去

信美國貿易代表，通知美方香港特區已根據世貿機制向美方採取進一步行動。



＊邱騰華：美國破壞多邊貿易制度＊



邱騰華指，美國單方面、不負責任地試圖削弱《基本法》賦予香港的單獨關稅區地位，做法

極不合理，亦混淆市場，破壞以規則為本的多邊貿易制度。香港的獨特地位是「一國兩制」下的

基本原則，港府必定全力維護。特區政府於去年１０月３０日按世貿爭端解決機制要求與美方進

行磋商，但美方的反應令人失望。本港有必要根據機制，向美國採取進一步行動，捍衞香港利益

。

按世貿爭端解決機制，投訴方提出申請成立專家組後，爭端解決委員會最遲應在該申請被列入

議程後的第二次會議上設立。換言之，若在１月２５日舉行的會議上委員會未能按特區政府提出

的要求成立專家組，則委員會最遲應在下一次會議（暫定於２月２２日舉行）上成立專家組。（

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