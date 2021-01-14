【夜期時段】即月期指最新報２８４６８點，跌８點，低水２９點

《經濟通通訊社１４日專訊》即月期指在夜期時段開市報２８４５４點，跌２２點，低水

４３點，最新報２８４６８點，跌８點，低水２９點，合約成交４６０張。

即月國指期貨在夜期時段開市報１１２９５點，無升跌，低水４點，最新報１１２８６點，

跌９點，低水１３點，合約成交３２６張。

