消息指信達生物折讓最多６﹒３％配股，籌最多逾４７億元

《經濟通通訊社１４日專訊》外電引述銷售文件披露，信達生物（０１８０１）以每股

８９﹒５元至９１元，配售５２００萬股，配售價較今日收市價９５﹒５５元，折讓４﹒８％至

６﹒３％，集資額介乎４６﹒５４億至４７﹒３２億元。（ｂｉ）

