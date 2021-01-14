《新股上市》消息指快手通過上市聆訊，目標估值３９００億元

《經濟通通訊社１４日專訊》外電引述消息指，短視頻平台快手已通過港交所上市聆訊，集

資５０億美元，最快下周開始評估其ＩＰＯ需求。快手正在爭取５００億美元（約３９００億港

元）的估值。

此前有消息指，快手最快將在１月中旬安排聆訊，最快將在１月底路演，並於農曆新年前掛

牌，預計上市時間為２月５日左右。（ｂｉ）

