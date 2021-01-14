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即市新聞

14/01/2021 19:44

《再戰明天》美公布紐約儲行製造業指數和密歇根大學消費信心指數

　　《經濟通通訊社１４日專訊》明日，美國公布１月紐約聯邦儲備銀行製造業指數，和密歇根
大學消費者信心指數。

＊南韓公布利率決定＊

　　在外圍重要經濟活動上，明日，韓國央行舉行貨幣政策會議，並宣布利率決定。

＊美國公布１月密歇根大學消費者信心指數＊

　　在數據方面，本港時間明日（１５日）３：００ｐｍ，英國公布１１月工業生產，年率跌幅
料由５﹒５％收窄至４﹒２％。
　　６：００ｐｍ，歐元區１１月貿易收支，料由２５９億歐元降至２２０億歐元。
９：３０ｐｍ，美國公布１２月生產者物價指數，年率料維持於０﹒８％。１月紐約聯邦儲備銀
行製造業指數，料由４﹒９升上６。美國１２月零售銷售月率料由下滑１﹒１％升上持平。
　　１０：００ｐｍ，加拿大公布１２月成屋銷售，月率料由下滑１﹒６％升上６％。
１０：１５ｐｍ，美國公布１２月工業生產，月率料由０﹒４％升上０﹒５％；１２月產能利用
率料由７３﹒３％升上７３﹒６％。１１：００ｐｍ，美國公布１１月企業存貨，料由０﹒７％
下滑至０﹒５％。美國１月密歇根大學消費者信心指數料由８０﹒７下滑至７９﹒８。

＊大眾金融公布業績＊

　　在本港，明日，大眾金融控股（００６２６）公布業績。（ｈｏ）

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