《小傳日記》花旗話鬆手，ＱＱ升過夠，科技股領軍，中海油翻身！

《小傳日記》花旗議會進行緊侵侵彈劾案，所以花旗都係穩步收市，亞洲呢邊就真係榮辱互

見，好在魚缸呢邊欣欣向榮，聽聞花旗決定放過ＱＱ（００７００）同阿里（０９９８８），唔

將佢哋列入黑名單，股價仲唔立即起飛咩！午後恆指落多幾錢肉緊，一度升２７３點至２８５０

９，連藥明（０２２６９）同中海油（００８８３）都一齊起飛逾６個仙撐市，恆指全日收報２

８４９６，升２６１點或近１巴仙，主板成交２０７７﹒１６億銀，多近３巴仙。國企指數報１

１２９９，升１１４點或升逾１巴仙。恆生科技指數報８８９５，升２２５點或升近３巴仙。

神州Ａ場今日略回，上證綜合指數報３５６５，跌３２點或近１巴仙；深證成份指數報１５

０７０，跌２９５點或近２巴仙。兩市全日成交１１２１４億銀人仔，較上日減少９巴仙，連續

第九日成交過萬億元。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）微漲逾半巴仙，報４３銀；生發發（００３８８）升

逾１巴仙１，報４５８元；建行（００９３９）跌逾半巴仙，報６﹒０７銀；ＡＩＡ（０１２９

９）跌近１巴仙，報１００﹒７銀。



＊吉利有得升合資去取勝；美棄中海油中資繼續流＊



吉利（００１７５）會同鴻海旗下富士康科技成立合資公司，提供呠呠車整車、零組件、智

慧控制系統、生態系統同電動車全產業鏈流程等，吉利再踼高兩格，報３２﹒８銀；富智康（０

２０３８）飆逾２１巴仙，報１﹒４８銀。花旗認為，通過低成本、低資本密集度嘅方式，合作

將為吉利創造更多商業機會，富士康亦可提升佢嘅電子零組件喺汽車領域嘅地位。

神州乘聯會公布，１月第一個星期嘅呠呠車日均零售按年無咗７巴仙，其他呠呠車個別發展

，長汽（０２３３３）連續第三日回吐，跪低逾６巴仙，報２６﹒８銀；華晨（０１１１４）升

一格，報６﹒６７銀；廣汽（０２２３８）軟近１巴仙，報７﹒８５銀。

標普道瓊斯指數公司話，中海油（００８８３）唔符合納入指數資格，會喺下個月１號或之

前將佢剔除，不過中海油仍然受北水追捧，彈逾６巴仙，報８﹒１８銀。其他油佬個別發展，中

石化（００３８６）唔見近１巴仙，報３﹒９５銀；中石油（００８５７）平收，報２﹒５９銀

；中海油服（０２８８３）碌低逾１巴仙，報８﹒２７銀。



＊安踏成績跪體品佬潛低，馬交旅遊跌賭佬繼續蝕＊



體品佬方面，安踏（０２０２０）係舊年嘅品牌產品零售額要錄中單位數倒退！早段表現曾

經較慘，但隨後有大行野村同大和齊齊唱好，野村睇好目標價到１５０銀；而大和則下調到１３

６﹒８銀。今日股價都算微微走上不足半巴仙，報１３０﹒３銀；而中動向（０３８１８）就可

以彈起逾８巴仙，報０﹒７８銀。不過其他體品佬就跌落，特步（０１３６８）跌落近２巴仙，

報３﹒７６銀；裕元（００５５１）跪低近２巴仙，報１７﹒０２銀；３６１度（０１３６１）

潛水近１巴仙，報１﹒２８銀；而滔搏（０６１１０）跪低近２巴仙，報１１﹒２８銀。

馬交舊年第四季旅遊物價指數要走低１５巴仙！搞到啲賭股今日大多都無咩精神！其中藍戰

士銀娛（０００２７）同金沙（０１９２８）就要齊齊領跌，銀娛跪低逾３巴仙，報５８﹒３銀

；金沙潛水近２巴仙，報３１﹒２５銀。而美高梅（０２２８２）碌落近２巴仙，報１１﹒９４

銀；永利澳門（０１１２８）跪低逾１巴仙，報１２﹒５銀；澳博（００８８０）彈起近半巴仙

，報８﹒４銀。



＊Ｋｅｅｐ住有追捧電訊佬齊衝，華府攻勢停新經佬齊醒＊



而電訊佬經過連日升勢之後，今日仍然可以開心飛高！其中升勢最強就有京信通信（０２３

４２）走上近９％，報２﹒５８元；中通服（００５５２）升上逾４巴仙，報３﹒８銀；中電信

（００７２８）彈起逾３巴仙，報２﹒３銀；中聯通（００７６２）抽高近３巴仙，報５﹒０５

銀；中移動（００９４１）彈起近３巴仙，報４７﹒１５銀；中興（００７６３）抽高近２巴仙

，報２２﹒５銀。

華府擱置將阿里騰訊百度納入投資黑名單，帶動阿里同騰訊今日股價齊齊走上！阿里巴巴升

５巴仙，報２３５銀；騰訊彈起近６巴仙，報６２９﹒５銀。而其他新經濟佬都普遍飛上！美團

（０３６９０）抽高近６巴仙，報３１３﹒２銀；京東集團（０９６１８）升上近２巴仙，報３

５３﹒４銀。不過小米表現都慘慘，自己跪低逾１巴仙，報３２﹒６５銀。請請！



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