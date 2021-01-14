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即市新聞

14/01/2021 16:15

《真知灼見－溫灼培》美元反彈料快告一段落

　　《真知灼見》周三晚（１３日）聯儲局副主席拉里達（Ｒｉｃｈａｒｄ　Ｃｌａｒｉｄａ）
在一公開場合重申，在通脹未達到２％之前聯儲局是不會加息。而他更明確表示，要通脹率達到
２％的一年後才會加息，並指有信心市場參與者會相信聯儲局這一承諾。此話一出，打消了市場
早前對聯儲局或最早於２０２３年便有機會加息的預期。而具指標性的美國１０年債息於周三
（１３日）晚所見亦隨即下跌，較周二（１２日）高位１﹒１８７％明顯回落。
　
　　隨著拜登推出龐大救經濟方案，加上疫苗面世，未來美國經濟的改善以至通脹的回升是意料
中事。所以往後可能美國１０年國債孳息率再難返回１厘以下。但相信聯儲局也會努力壓止美長
債息的上升，以降低美國政府在債務上的壓力。據美國財政部最新數字顯示，美國政府１２月財
赤達１４４０億（美元．下同），成為單月歷史新高。主要是疫情使美國政府要支付大量失業救
濟金及推出紓困措施所致。倘以去年１０月１日起的２０２１年度財年，其首三個月的財赤金額
便高達５７３０億，較２０２０年同期的３５７０億財赤增加了六成。而這數字尚未加上拜登即
將推出的龐大救經濟方案。當明白這一切，便明白聯儲局為何指通脹返回２％也不會即時加息的
原因，實行可拖則拖。
　
　　假使筆者估計正確，美債息或許只作有限度上升，相信這只能對美元帶來有限度的支持。相
反，隨拜登政府不斷派錢增加美元供應，這反會對美元不利。２０２１年看淡美元的大方向不變
。料美匯指數是次反彈或止於９１﹒５０指數點。《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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