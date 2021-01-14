《真知灼見－溫灼培》美元反彈料快告一段落

《真知灼見》周三晚（１３日）聯儲局副主席拉里達（Ｒｉｃｈａｒｄ Ｃｌａｒｉｄａ）

在一公開場合重申，在通脹未達到２％之前聯儲局是不會加息。而他更明確表示，要通脹率達到

２％的一年後才會加息，並指有信心市場參與者會相信聯儲局這一承諾。此話一出，打消了市場

早前對聯儲局或最早於２０２３年便有機會加息的預期。而具指標性的美國１０年債息於周三

（１３日）晚所見亦隨即下跌，較周二（１２日）高位１﹒１８７％明顯回落。



隨著拜登推出龐大救經濟方案，加上疫苗面世，未來美國經濟的改善以至通脹的回升是意料

中事。所以往後可能美國１０年國債孳息率再難返回１厘以下。但相信聯儲局也會努力壓止美長

債息的上升，以降低美國政府在債務上的壓力。據美國財政部最新數字顯示，美國政府１２月財

赤達１４４０億（美元．下同），成為單月歷史新高。主要是疫情使美國政府要支付大量失業救

濟金及推出紓困措施所致。倘以去年１０月１日起的２０２１年度財年，其首三個月的財赤金額

便高達５７３０億，較２０２０年同期的３５７０億財赤增加了六成。而這數字尚未加上拜登即

將推出的龐大救經濟方案。當明白這一切，便明白聯儲局為何指通脹返回２％也不會即時加息的

原因，實行可拖則拖。



假使筆者估計正確，美債息或許只作有限度上升，相信這只能對美元帶來有限度的支持。相

反，隨拜登政府不斷派錢增加美元供應，這反會對美元不利。２０２１年看淡美元的大方向不變

。料美匯指數是次反彈或止於９１﹒５０指數點。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

