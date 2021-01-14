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14/01/2021 10:10

【美國大選】普信：民主黨奪參院主導權利拜登推刺激及加稅政策

　　《環富通基金頻道１４日專訊》普信美國股票部門華盛頓分析師Ｋａｔｉｅ　Ｄｅａｌ發表
最新報告，闡述美國喬治亞州的參議院選舉結果對市場的影響。她認為，民主黨取得參議院的主
導權，將有利拜登實施財政刺激措施及增加稅收政策。
　　報告指，民主黨在美國參議院取得大多數議席，意味著拜登所推行的政策將受到支持，參議
院權力將會轉向中間派，而眾議院權力將會轉向左派。然而，共和黨可能以緩和赤字為由阻礙推
出經濟刺激措施，造成嚴重的黨派分歧，導致政治和市場動盪。
　　州和地方政府的財政刺激措施將有助促進經濟復甦。從事傳統交通、電力、電動汽車供應鏈
及可再生能源的企業將是民主黨提倡基礎設施政策的受惠者。經濟活動正常化將受惠周期性產業
，但通脹前景將有待調整。
　　參議院的權力平衡將可能阻礙具爭議性及有助增加政府收入的措施。措施將包括增加公司稅
（但相信將低於拜登建議的２８％水平）；增加企業的外地收入稅及最高收入人士的入息稅和遺
產稅。監管和行政措施將是拜登政府的工作重點，有助於加快貿易、環境和醫療領域的政策。（
ｈｏ）

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