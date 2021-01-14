【大國博弈】業界籲投資者留意基金經理採取的行動和拜登政策

《環富通基金頻道記者伍賜好１４日報道》美國對中資企業的制裁行動愈演愈烈，上周五

（８日）再公布禁止美國機構及投資者投資於新一批中資企業，企業名單包括恆指成分股的中移

動（００９４１）和中海油（００８８３）等。

雖然事件暫並未影響到，市場最擔憂的恆指成分重磅股的騰訊（００７００）和恆生科技指

數成分股的阿里巴巴（０９９８８），但美國仍可能會進一步制裁。

隨後，亞太區最大交易所買賣基金（ＥＴＦ）盈富基金（０２８００）的經理人道富一度公

布其因應制裁行動而不會再買入相關受制裁企業股份，引發市場震撼，不少聲音提出更換經理人

道富。金管局昨亦要求道富交待其相關行動對投資者的影響程度。



＊道富停買制裁股三日，即恢復投資＊



面對壓力下，道富昨晚（１３日）公布，該行會因應招股書所述去實現盈富基金的投資目標

，提供緊貼恆生指數的投資回報，恢復對受制裁的恆指成股的投資。

然而，白宮美國時間周三最新表示，美國總統特朗普已簽署一項經修訂的行政命令，要求美

國投資者在今年１１月１１日前須出售黑名單上的中資企持股。

而上年１１月發布的最初版本行政命令中，華府僅限制美國投資者在１１月１１日前購買黑

名單上中資企業的證券。這意味制裁的震撼彈威力未消，仍會縈繞市場一段時間。



＊安碩ＥＴＦ受制裁影響，華夏南方科指ＥＴＦ未受影響＊



儘管盈富基金事件暫已經解決，其實在港活躍發行ＥＴＦ的美資貝萊德，旗下安碩所發行的

ＥＴＦ，如安碩恆指（０３１１５）和安碩恆生科技ＥＴＦ（０３０６７），仍受到制裁行動的

影響。

事件主要影響美資ＥＴＦ經理人，非美資如華夏基金，南方東英基金和恆生投資管理等發行

的ＥＴＦ，都不受企業制裁的影響。如恆生指恆ＥＴＦ（０２８３３）和恆生科技ＥＴＦ

（０３０３２）、華夏恆生科技（０３０８８）和南方恆生科技（０３０３３）。中芯國際

（００９８１）為恆生科技指數成分股的受制裁公司。

恆生投資管理在回應《環富通基金頻道》查詢時表示，該行會繼續留意市場發展，並希望提

供各項基金產品和投資管理服務以配合市場及戶需要。而中資的華夏基金對查詢則不予置評。



＊陳俊業：資金或由美資ＥＴＦ轉投非美資ＥＴＦ＊



晉裕環球資產管理投資研究部投資策略師陳俊業對《環富通基金頻道》記者表示，相信未來

會出現資金由美資發行恆指ＥＴＦ或科指ＥＴＦ流走，或轉投非美資發行的ＥＴＦ，令非美資發

行的ＥＴＦ因而受惠。

陳俊業籲持有美資發行的ＥＴＦ的投資者，須留意基金經理對制裁股份採取的行動，暫時，

這些美資可能會跟隨道富的做法，繼續買入受制裁的股份，以確保能準確追蹤指數的回報。因此

，對ＥＴＦ市場和投資者所產生的影響應不大。

陳俊業說，投資者仍要留意美國總統拜登上場後的施政，看會否放寬對中資企業的制裁行動

等。

