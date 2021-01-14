科網股勢強科指破頂，恒指亦升２６１點收２８４９６再創近一年高

《經濟通通訊社１４日專訊》市場期待美國出台新一輪財政刺激方案，美國眾議院通過特朗

普彈劾議案，隔晚美股走勢靠穩，納指連升兩天，港股今早在科技股帶動下高開１７２點，報

２８４０８點。午後科網龍頭繼續造好，科指破頂見８９０１點，恆指亦曾一度抽升至

２８５１０點再創新一年高位，全日收升２８４９６，升２６１點或０﹒９３％，主板成交

２０７７﹒１６億元增加近３％。

國企指數報１１２９９，升１１４點或１％。恆生科技指數報８８９５，升２２５點或升

２﹒６％。

即月期指新報２８４７７，升２４１點，低水２０點。即月國指期貨報１１２８９，升

１２７點，低水１０點。即月科指期貨新報８８８４，升２３７點，低水２點。

上證綜合指數報３５６５，跌３２點，成交５１１３﹒２５億元人民幣。深證成份指數報

１５０７０，跌２９５點，成交６１００﹒９３億元人民幣。

騰訊（００７００）今日回上高位６２９﹒５元，創月內新高，全日升５﹒６２％，報

６２９﹒５元。盈富基金（０２８００）恢復投資受制裁股份，帶動受影響的股份今早普遍上升

，中海油（００８８３）升６﹒２３％，報８﹒１８元，以現價計，該股暫連升４日，累計升幅

１４﹒８９％，為本日最佳表現藍籌。中移動（００９４１）揚２﹒６１％，報４７﹒１５元，

中聯通（００７６２）漲２﹒６４％，報５﹒０５元。創科（００６６９）跌５﹒７２％，報

１１２元，跌穿１０天線（１１５﹒３３元），為全日表現最差藍籌。



＊美方未納入禁止投資制裁名單，阿里飆升５％＊



美國政府決定，不把騰訊、阿里巴巴（０９９８８）、百度等中國科技巨企，納入禁止投資

制裁名單。科網龍頭股普揚，阿里飆升５％，報２３５元，以現價計，該股暫連升２日，累計升

幅６﹒８２％。該股成交約５６１０萬股，涉資１３０﹒９億元。報道引述消息人士指，阿里巴

巴創辦人馬雲現身處阿里巴巴總部杭州，保持低調，隨時準備與內地監管機構見面。

其他科投股方面，微盟（０２０１３）升升７﹒７９％，報１９﹒６４元，一度升至

１９﹒９６破頂。瑞銀發表報告，首予微盟買入評級，認為公司在內地ＳａａＳ行業中具領先地

位，相信將受惠於企業數字化潮流，隨著商家轉向微信小程序以獲取低成本的私域流量，令微盟

增長前景可期。另外，比亞迪電子（００２８５）升４﹒１２％突破２０天線，報４１﹒６５元

，該股暫連升２日，累計升幅８﹒３２％。



＊百濟飆逾一成，新能源、特斯拉概念股普遍下沉＊



醫藥版塊走勢強勁，百濟（０６１６０）獲中國國家藥品監督管理局已批准其抗ＰＤ－１抗

體百澤安聯合兩項化療方案，用於治療一線晚期鱗狀非小細胞肺癌患者。該股飆１０﹒５５％，

報１９９元，該股成交約１０４萬股，涉資２﹒０４億元，股份盤中高見２０４元，創下上市新

高。信達生物（０１８０１）和藥明（０２２６９）均連升５日，今日分別升６﹒０７％及

１０﹒２７％，報９５﹒５５元和１０４﹒７元。諾誠健華（０９９６９）升６﹒５５％，報

１３﹒３４元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅１０﹒６１％。開拓藥業（０９９３９）

飛高１０﹒５３５％，報１２﹒８元。藥明巨諾（０２１２６）急升１３﹒３９％，報２８﹒８

元。

新能源股普遍下沉，福萊特玻璃（０６８６５）連瀉５日，累計跌幅１７﹒８８％。現價跌

５﹒９１８％，報３１元。信義光能（００９６８）挫６﹒２４％，報１９﹒３６元。龍源電力

（００９１６）失７﹒７５％，報１０﹒７元。信義能源（０３８６８）瀉２﹒４１％，報

５﹒２５０元，以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅１２﹒３５％。不過，保利協鑫

（０３８００）則飆１５﹒４４％，報１﹒４２０元。該公司公布與配售代理訂立配售協議，配

售３９億股，相當於已發行股本約１８﹒４４％；及經配售擴大後公司已發行股本約

１５﹒５７％。

國家公路交通安全管理局要求特斯拉需召回１５﹒８萬部Ｍｏｄｅｌ Ｓ和Ｍｏｄｅｌ Ｘ

，因媒體控制單元故障可能導致觸屏無效而構成安全風險。特斯拉概念股普遍走低，比亞迪

（０１２１１）收跌３﹒４８％，報２４９元，雅迪（０１５８５）揚０﹒６６％，報

１８﹒２２元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅２﹒７１％。贛鋒（０１７７２）滑

４﹒３７％，報１０７﹒２元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅６﹒３８％。福耀

（０３６０６）下跌３﹒１７５％，報４８﹒８元。耐世特（０１３１６）則揚１﹒１９％，報

１０﹒１８元。恆大汽車（００７０８）上揚１﹒７３９％，報２９﹒２５０元。（ｋｉ）

