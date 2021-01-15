《缸邊麗評－熊麗萍》招行業績報喜，內銀短期仍有望追落後

《缸邊麗評》招商銀行（０３９６８）發布去年全年業績快報，預期盈利較２０１９年增長

４﹒８２％，扭轉去年上半年及第三季盈利分別倒退３﹒９％及３﹒７％的經營環境，預報數據

為其他內銀股注入信心，內銀股股價今早（１５日）均錄得不同幅度的上升，估計短期內仍有望

追落後。



所謂「追落後」，其實並不包括招商銀行，該股份於去年第四季開始已逐步破新高，人民銀

行及銀保監於今年１月初公布規限內銀對房地產貸款及個人住房貸款佔比上限，令內銀股亦受壓

，而招行在內房貸款的上限料亦需下調，但其後又有報道指人行取消信用卡透支利率上下限規定

，對於招行在內地信用卡市場甚受歡迎，在市場推廣上亦較靈活，該行一向在非利息收入的佔比

均較高，消息是刺激股價再破新高。



昨天公布去年業績，除了第四季業績有驚喜，帶動全年盈利增長之外，非利息收入增長更達

９﹒２％，並佔營業收入的３６％，加上不良貸款率及貸款撥備率均有下降，而集團總資產達８

﹒３６萬億元人民幣，較２０１９年底增加１２﹒６９％，紓緩對內銀面對經濟增長放緩企業經

營環境受不利影響，導致壞帳上升的憂慮，而其他五大國有商業銀行會否因為「政治任務」在貸

款質素上不如招行，筆者認為不足為奇，因此，壞帳率的改善程度料遜於招行及其他股份制銀行

。



由於五大國有銀行股價目前大多仍較去年初高位低５％至１０％，依然跑輸恆指及國指，加

上股值實在吸引，市帳率平均只為０﹒５倍，其中以交通銀行（０３３２８）及中國銀行

（０３９８８）的市帳率最低，不足０﹒４倍，而農行（０１２８８）為０﹒５倍，而工行

（０１３９８）及建行（００９３９）則較高，但亦只為０﹒６倍，而這個市帳率高低，已反映

市場對其業務表現的看法，愈低股值的股值也愈是落後，這些會落後的股份，息率也愈高，但仍

不能吸引資金追落後，反映股值率也是有其原因。



相反，一向股值遠高於上述五大有內銀的招商銀行，市帳率為２﹒２倍，而且與Ａ股股價並

無折讓，但股價仍不斷創新高，正是其業績一向較優，筆者認為其股貴也是有其原因。因此，內

銀股仍是以較高股值的股份，更具吸納及持貨價值，筆者的首選仍是招行，其次為建設銀行及工

商銀行。筆者持有招商銀行及農業銀行股份。《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》

