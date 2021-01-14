《鍾之日記》中國外貿逆勢增，騰訊逼近歷史高

《鍾之日記》１月１４日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



在新冠肺炎疫情肆虐全球的２０２０年，中國外貿「疫流而上」，中國海關總署最新公布，

全年進出口總值３２萬億元人民幣，按年增１﹒９％，規模創歷史新高，並成為全球唯一實現貨

物貿易正增長的主要經濟體。以美元計，１２月進出口在高基數下仍然超預期增長，出口增

１８﹒１％，大幅超過市場預期的增１５％，進口增６﹒５％，亦高於預期的５％。可以錄得增

長，防疫物資、宅經濟相關出口功不可沒。

值得一提的是，中美貿易戰之下，中國全年與美國進出口貿易總額５８６７﹒２億美元，按

年升８﹒３％。其中，中國自美進口按年升９﹒８％，出口亦增 ７﹒９％。對美貿易順差擴至

３１６９億美元新高。



＊科網龍頭繼續造好＊



外貿數據逆勢上揚，令人振奮，但擔憂疫情快速擴散嚴重影響經濟生產之下，滬深股市全日

低氣壓持續，此前強勢的行業板塊拉跌，滬綜指今錄兩連跌，收跌０﹒９１％報３５６５﹒９點

。兩市全日成交１１２１４億元人民幣，雖較上日減少９﹒２％，但連續第九日成交過萬億元。

華府據報擱置將阿里巴巴（０９９８８）、騰訊（００７００）納入投資黑名單，港股今早

在科技股帶動下高開１７２點，午後科網龍頭繼續造好，科指破頂見８９０１點，恆指亦曾一度

抽升至２８５１０點再創新一年高位，全日收升２８４９６，升２６１點或０﹒９３％，主板成

交２０７７﹒１６億元增加近３％。

騰訊今日回上高位６２９﹒５元，創月內新高，全日升５﹒６２％，報６２９﹒５元，逼近

歷史高位的６３３元，此前大摩重申騰訊增持評級，目標價６５０港元。

阿里飆升５％，報２３５元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅６﹒８２％。美團

（０３６９０）亦升５％。



＊富士康夥吉利進軍汽壇，富智康飆兩成＊



市場昨日突傳出，富士康擬夥吉利（００１７５）將成立一家合資公司，進軍汽車產業。鴻

海集團當晚公告證實，指旗下富士康科技集團與吉利控股集團簽署戰略合作協議，雙方將成立合

資公司，為全球汽車以及出行產業提供全新一站式服務，包括汽車整車、零組件、智慧控制系統

、汽車生態系統和電動車全產業鏈流程等。富士康和吉利將各持新公司５０％股權，富士康委派

３名董事並任董事長，吉利控股委派２名董事。

花旗發表報告指，有關合作將是一個雙贏策略，認為通過低成本、低資本密集度的方式，合

作將為吉利創造更多商業機會，而富士康或帶來蘋果、三星等客戶和新的資金；借助吉利的基礎

設施和技術，富士康將提升其電子零組件在汽車領域的地位。

鴻海系股份上日已借消息炒上，今日股價再下一城，富智康（０２０３８）以全日高位收市

，收報１﹒４８元，急飆２１﹒３％；鴻騰（０６０８８）重上３元，收報３﹒０７元，漲

６﹒６％。吉利汽車（今早亦受追捧，最多曾漲逾５﹒５％，惟其後散水，收市僅微揚０﹒３％

。



＊中機工程高溢價私有化，揮手道別港股＊



中國機械工程（０１８２９）公布，要約人中國蘇美達汽車提出以每股Ｈ股３﹒７元私有化

，比前收市價呈溢價約４５﹒１％，及向內資股股東支付的註銷價為每股內資股約３﹒０８元人

民幣。要約人由國機全資所有，國機目前擁有中機工程約７７﹒９９％。中機工程今日復牌，股

價暴升３７﹒２５％，收報３﹒５元，距離私有化價格還有５﹒７％的上升空間，該股全日成交

約１﹒８１億股，涉資６﹒３２億元。

國泰君安發表報告指，中機工程私有化的主要原因包括股權融資能力有限；退市可助公司靈

活制定長期戰略方向；以及為股東提供以溢價出售股份的絕佳退出機會。該行認為中機工程註銷

價合理且可接受。

Ｈ股基建板塊未受帶動，反應個別，僅中國中車（０１７６６）急漲４﹒８％，中鐵

（００３９０）則升１﹒３％，中交建（０１８００）揚０﹒５％，中鐵建（０１１８６）跌

０﹒２％。



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