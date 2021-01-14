《投資心得－潘鐵珊》中建材推進「水泥＋」戰略，轉型升級智能化

《投資心得》中國建材（０３３２３）為全球最大的水泥、商品混凝土、石膏板生產商，而

風機葉片製造方面也是國內最大。從集團截至去年九月三十日止的首三季業績來看，表現理想，

其中營業總收入錄得１，８１７﹒７億元人民幣，比去年同期微跌０﹒８％；受惠於主要產品水

泥的價格上漲及銷量增加，扣除成本稅項後歸屬於母公司的淨利潤則同比上升５１﹒３％，至

５７﹒７億元人民幣。



＊推進電子銷售平台助拓展市場及加強營銷效率＊



在水泥分部當中，集團推進「水泥＋」戰略，將水泥業務轉型升級，同時智能化全產業鏈生

產線，可望有效提高資源利用。集團圍繞「工程、新材料、水泥」三大業務推進轉型升級。值得

留意的是，集團大力推進電子商務水泥銷售平台，例如旗下天山水泥的平台已覆蓋新疆全省並向

江蘇市場拓展；而祁連山亦推動水泥商城建設，超過九成的水泥產品均通過線上銷售，有助更快

及更高效拓展市場及加強營銷效率。



＊現價買入，上望１１﹒５元＊



在新材料分部方面，加速智能製造，桐鄉總部智能製造基地及成都智能製造基地均有粗紗生

產線投產，期望將來集團能藉玻璃纖維紗和玻璃纖維電子布保持領先地位。中國建材工程在光伏

、智慧農業、薄膜太陽能等方面均積極推進國際產能合作，亦為發展亮點之一。至於在工程服務

分部方面，中材國際大力開拓境外工程業務，如新簽約有南非食用油煉油廠項目、土耳其電廠項

目等。集團在自身毛利有所改善，憧憬中國建材在接下來的時間亦會繼續有好表現。可考慮於現

價買入，上望１１﹒５元，跌穿９﹒１０元止蝕。《香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊》

（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）

