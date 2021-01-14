《財金樂道－陳樂怡》港股短線維持堅挺，首季挑戰２９０００點

《財金樂道》中國疫情再起暗湧，以及美匯指數及美國債息上升，為股市潛在風險因素。不

過，市場對美國經濟刺激方案持樂觀態度，環球投資市場氣氛良好，尤其Ａ股強勢，支持港股表

現。港股通南向資金自１月起積極淨流入，港股大市成交維持在高位。市場動能強勁，蓋過以上

不利因素。後市在傳統股發力下，預期港股短線維持堅挺，首季挑戰２９０００點。



＊十年美債息１﹒３厘有一定阻力＊



美國佐治亞州參議院選舉結果，民主黨全取兩席。未來２年，美國總統、眾議院以及參議院

均由民主黨主導，為拜登執政掃除障礙，將能夠順利推動政策。拜登競選時支持擴大財政刺激措

施，但同時將提高企業稅，以支付部分額外財政開支，政策傾向減低貧富不均。

拜登政策亦提出要加強監管大型互聯網公司，預期未來將有相關措施推出。經濟敏感度低的

科網股或面對監管風險，前景相對遜色。而對美國經濟敏感的行業，例如金融、基建，以及服務

美國為主的中小型企業，由於收入升幅或可抵銷潛在加稅的影響，將可受惠。

另一方面，預期財政開支將大幅增加，未來需要發行更多國債應付開支。此外，財政開支激

增，將直接刺激經濟，對通脹帶來提升作用。因此，資金流出國債市場，１０年期美國債息率，

突破１厘水平。長債息率上升，淨息差得以擴闊，有利金融股。相反，不利科技股估值。然而，

由於美國財赤龐大，預期假若債息升幅太大，聯儲局很有可能加碼買債。預期１０年債息率於１

﹒３厘，有明顯阻力。



＊維持黃金１８００美元以下收集＊



沙特表示，將自願減產１００萬桶，令油組與盟國於２月和３月的總產量，保持與１月不變

，但俄羅斯每月將增產６﹒５萬桶。沙特的舉動令市場大出意外，推動ＷＴＩ油價升至每桶５０

美元附近。事實上，沙特願意作出妥協上，反映該國焦點由市場份額，轉向實際原油收入。因此

，預料短期油組與盟友在處理供求關係，將有較協調的配合，為短期油價帶來支持。

美債息率回升，美匯上揚，金價受壓。金價近期一舉失守多條平均線，沽壓明顯。事實上，

２０２１年疫苗面世，環球經濟復甦，資金流出避險資產，金價今年漲勢料會遜於去年。儘管如

此，環球央行尚未具條件收緊貨幣政策，中線金價向好，維持建議於１８００美元以下收集。



＊趁低分注收集龍源、信義、舜宇＊



Ａ股年初表現反覆向好，滬深兩市日均成交額連續七天突破１萬億元人民幣，而滬深３００

指數亦升至２００８年以來的新高。短線而言，預計資金繼續流向Ａ股，傳統上Ａ股一月較大機

會向好，或會進一步挑戰２００７年高位的５８９１點。不過，中國貨幣政策正常化，市場流動

性收緊，中線升幅料會趨向溫和。

近期資金再次輪動，流入金融及中資電訊股，此前強勢的可再生能源股遇獲利壓力，自高位

回調。事實上，自從拜登當選美國總統，市場預期他上任後將會大力推動綠色能源發展，因此去

年第四季起可再生能源板塊已展開升浪。拜登就任在即，相關概念股先行消化升幅，不足為奇。

我們認為板塊長線前景仍然亮麗，尤其在中國決心降低碳排放的背景下，建議投資者趁調整分注

收集龍源電力（００９１６）、信義光能（００９６８）。

中國信息通信研究院發布國內手機市場運行分析報告顯示，２０２０年１２月，國內手機市

場總體出貨量２６５９﹒５萬部，按年下降１２﹒６％。２０２０年全年，國內手機市場總體出

貨量累計３﹒０８億部，按年下降２０﹒８％，其中５Ｇ手機累計出貨量１﹒６３億部，佔比為

５２﹒９％。我們預期後疫情時期手機需求將逐漸恢復，５Ｇ手機滲透率持續增加。榮耀品牌脫

離華為後重新展開研發及手機銷售，亦有助整體出貨量增長。我們行業首選為舜宇光學

（０２３８２），２０２１年進入蘋果供應鏈，長遠有助高端鏡頭銷售及毛利率擴張，建議投資

者回調時吸納。《凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡》

