《Ａ股外援》境外「聰明錢」結伴湧入Ａ股市場

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１４日上海專電》中證監網站顯示，上周有１２家機構提交

境外機構投資者資格申請。其中，騰新投資有限公司、Ｔｉｍｅｆｏｌｉｏ資產管理新加坡私人

投資有限公司、富德資產管理（香港）有限公司、衍盛中國（香港）有限公司、萬通保險國際有

限公司、天元資本有限公司等６家機構於上周二（５日）集中提交申請。

其實，自去年１１月１日合格境外機構投資者（ＱＦＩＩ）、人民幣合格境外機構投資者

（ＲＱＦＩＩ）准入條件放寬以來，境外機構提交相關資格申請步伐加快，入市「長錢」類型不

斷豐富、陣營持續擴大。《中國證券報》從接近監管部門人士處獲悉，下一步，監管部門將按照

既定部署，穩步推動資本市場制度型開放。



＊外資保持淨流入態勢＊



隨著資本市場對外開放腳步加快，外資持續保持淨流入態勢。人行日前公布的數據顯示，截

至２０２０年９月末，境外機構和個人持有境內股票為２﹒７５萬億元（人民幣．下同），較三

個月前２０２０年６月末的數據增加了２９４１億元。

另外，截至２０２０年１１月底，外資持有Ａ股流通市值近３萬億元，佔Ａ股流通市值的

４﹒６３％，分別較２０１８年底增加１﹒８４萬億元和１﹒４８個百分點。

安信證券分析師陳果預計，２０２１年北向資金流入Ａ股規模有望達２０００億元至

２８００億元，或將超過２０２０年水平。（ｌｃ）

