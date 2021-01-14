《思前想後－郭思治》港股續創高位，惟一旦動力放緩升勢或受規限

《思前想後》自踏進１月份，大市在資金支持下不斷湧上。直到執筆一刻止計，本月大市暫

是由４日之低位２７０７９點升至１２日之高位２８２７６點，即月內之波幅已擴闊至１１９７

點。首先，一個月之高低位是不該同時出現於七個交易日之內，加上１１９７點之波幅或不能滿

足月內所需，故在本月餘下之交易日，技術上該有更大波幅點出現。由於本月大市之形態暫仍屬

先低而後高，故只要形態不變，當有利於短期後市再進一步上尋高位。但需留意，大市雖然續創

下新高，惟成交金額卻似漸見減退，一旦動力放緩，擔心大市之升勢會漸受規限。



＊熱炒股回吐屬正常＊



另外，本潮升浪是始自去年１２月２２日低位２５９９８點，至本月１２日高位２８２７６

點止計，在短短三周內，累積之升幅已達２２７８點。論幅度確已不算少，故一旦大市之上升動

力減退，伺高回吐之沽壓可能會漸增加。加上不少熱炒股份已累積一定升幅，故任何再冒高追入

之短炒行動均不宜操之過急及過勇。值得留意的是，近期不少熱炒股均出現約１０％至１５％之

回吐，如小米集團（０１８１０）、吉利汽車（００１７５）、比亞迪（０１２１１）、思摩爾

（０６９６９）及農夫山泉（０９６３３）、信義光能（００９６８）等。單從技術上看，上述

股份暫雖只屬急升後之正常回吐，惟由於累積升幅實已不少，故相信消化亦稍需時。



＊中海油可伺機上試８元至８﹒５元＊



再看，個別落後恆指成分股則漸轉強，如匯控（００００５）已升近前高位４４元，中移動

（００９４１）則明顯已漸升離低位３９元，從技術上看，短期目標該望４９元至５０元。中國

海外（００６８８）同樣已漸升離低位１４﹒９２元，形態該有利於進一步反彈至１８元左近。

至於中海油（００８８３）經過早前之一輪急跌後，技術上該已喘定於７元左右，借助國際油價

重越５０美元一桶所刺激，股價該可伺機上試８元至８﹒５０元。值得留意的是，除匯控

（００００５）外，上述股份之息率均有達６至１０厘，該屬進可攻、退可守，而且由於股價已

身處較低位，故即使再稍見反覆，估計跌幅亦相當有限。



＊阿里巴巴仍未擺脫試底弱態＊



至於一眾新經濟股則個別發展。京東集團（０９６１８）表現最強，股價似欲上試前高位

３６８﹒２０元，騰訊（００７００）及美團點評（０３６９０）則明顯已漸升離早前之低位，

惟阿里巴巴（０９９８８）則弱勢依然，似乎仍未擺脫欲試底之弱態。

《香港股票分析師協會副主席 郭思治》（本欄逢周四刊出）

