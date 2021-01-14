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14/01/2021 08:13

【新冠肺炎】黑龍江昨新增４３宗本地確診，６８宗無症狀感染

　　《經濟通通訊社１４日專訊》繼河北石家莊後，黑龍江近日亦爆發大規模感染。據黑龍江衛
健委公布，當地昨日（１３日）新增４３宗新冠肺炎本地確診病例，病例主要來自望奎縣，佔當
中的３８宗；鄰近的北林區有３宗，香坊區也有２宗。
　　此外，新增本地無症狀感染６８宗。換言之，當地單日新增１１１名患者。當局指，患者均
為望奎縣惠七鎮惠七村確診病例、無症狀感染者的密切接觸者和相關關聯人士。（ａｃ）

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