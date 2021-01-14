【新冠肺炎】全國昨新增１２４宗本地確診，重現死亡個案

《經濟通通訊社１４日專訊》步入冬季，內地多地爆發新一波的新冠肺炎疫情，並連續第二

日出現３位數的單日確診數字，一名河北本土患者死亡。

國家衛健委最新公布，１月１３日，全國新增確診１３８宗新型冠狀病毒肺炎病例，其中本

土病例１２４宗，河北８１宗，黑龍江亦急增４３宗；其餘１４宗為輸入個案，分別在上海８宗

，廣東３宗，北京、河南、廣西各１宗。昨日全國新增１宗死亡個案，死亡為於河北的本土患者

，無新增疑似病例；新增治癒出院３６宗。

截至１月１３日，全國累計確診病例最新數字為８７８４４宗。累計死亡人數增至４６３５

人；現有確診病例８８５宗；現有１宗疑似病例；累計治癒出院病例８２３２４宗。

境外輸入累計確診病例４４６５宗，累計治癒出院病例４１８１宗。現有確診病例２８４宗

，疑似病例１宗。

全國昨新增無症狀感染者７８人，其中７５宗為本地個案。當日１０名感染者轉為確診；解

除隔離２５人。目前尚在醫學觀察５９９名無症狀感染者，其中３４７宗屬本地個案。

累計收到港澳台地區通報確診病例１０２７３宗。其中，香港再增至９３８５宗（８５８４

人出院，１６１人死）；澳門繼續維持４６宗，且全數患者均已出院；台灣８４２宗（７３１人

出院，７死）。（ａｃ）

