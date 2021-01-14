【新冠肺炎】哈爾濱向發現疫情防控風險點的社區人員予１萬元獎勵

《經濟通通訊社１４日專訊》哈爾濱市應對新冠肺炎疫情工作指揮部公布，當地香坊區香坊
大街香中社區的防疫工作人員，因為嚴格按照省市區防疫排查管控網格化及「四早」要求，運用
微信群、人盯人等管用措施，及時準確發現處置社區疫情防控風險點，有效發揮哨點作用，指揮
部決定給予社區及防疫工作人員１萬元人民幣獎勵。（ａｃ）
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