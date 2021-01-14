《輪證高清－孫明哲》騰訊牛證選擇多，吸引較多資金流入

《輪證高清》騰訊（００７００）股價從上月底５１９元反彈，本周曾重上６００元水平，

累積逾１５％升幅，吸引投資者留意相關產品，從騰訊認購證及牛證的資金情況來看，同是看好

工具，資金流向卻有差別，在騰訊認購證上，近日資金以流走為主，而騰訊牛證則見資金流入，

究竟為甚麼會有這個情況呢？現階段部署又應該如何選擇呢？

投資者在挑選騰訊認購證可能會發現合適條款的產品選擇不多，以行使價６００至６６０元

篩選出輕微價外證，會發現低面值產品都是只有約１個月期的短期證，不適合作部署，而中年期

產品面值都高於０﹒２５元，大大影響其敏感度。至於行使價更高、較價外產品又較容易受引伸

波幅變化的影響，風險相對提高。現時行使價６６７元附近、３月底到期的認購證是市場少數中

期輕微價外、低面值的條款，可留意當中槓桿最高的騰訊購１９６９４，提供約１０倍的實際槓

桿。但總括而言騰訊認購證選擇不多令部分看好騰訊的投資者轉移留意騰訊牛證。

相對於認購證，現時騰訊牛證的選擇比較多，不同收回價的產品都有提供。牛證有強制收回

風險，投資者要特別收回價，可根據自身風險接受程度以及策略選擇合適自己的收回水平。計劃

作即市買賣的投資者可留意較貼價證，以高槓桿捕捉正股的即市波動，同時要時刻注意市況變化

，及時調整策略，可留意騰訊牛６０４６８，收回價５６８﹒１８元。計劃持倉過夜的投資者則

要留意隔晚裂口風險，以收回價較遠產品作部署，並可利用高換股比率降低面值，可留意低面值

、遠牛６３７０１，收回價５４０元。投資者亦可利用網站上的牛熊證搜尋器，以收回價作篩選

，選擇相近收回價產品中槓桿較高、街貨較低的選擇。《高盛董事總經理 孫明哲》

《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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