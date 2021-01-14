【反壟斷】市監管總局對唯品會涉嫌實施不正當競爭行為立案調查

《經濟通通訊社１４日專訊》內地針對互聯網企業的反壟斷風暴持續。國家市場監管總局根

據舉報，依法對唯品會（中國）有限公司、廣州唯品會電子商務有限公司涉嫌實施不正當競爭行

為立案調查。唯品會方面最新回應稱，將積極配合監管部門調查。

對此，《新華社》發表文章稱，從業務門類龐雜的互聯網巨頭、到體量相對偏小的垂直電商

，國家監管部門近期的行動，傳遞出一個清晰信號：無論是大是小，市場監管規則面前一視同仁

。

隨著互聯網經濟的蓬勃發展，一大批網絡平台迅速崛起，在創新商業模式、給市場經濟注入

大量新鮮血液、給消費者帶來便利的同時，同質化競爭和多領域競爭也日趨激烈，不正當競爭問

題愈加凸顯：線上搞廣告屏蔽、流量劫持、數據殺熟、騙取點擊、捆綁軟件、惡意侵犯；線下逼

迫平台商家「二選一」、削減員工應有福利，導致線上不正當競爭的影響向線下傳導。

「唯品會」是一家中文網購網站，以銷售服裝、化妝品為主，兼具發展小家電、玩具和日用

品等其他多種商品的銷售。總部設在中國廣州，分別在上海、天津、成都與武漢等地設立有分公

司或者物流倉庫。

該公司早於２０１２年３日赴美上市。據《日經新聞》昨日（１３日）引述消息人士報道，

唯品會或於今年第二季回港掛牌，集資規模大約在２５億美元（約１９５億港元）。唯品會周三

美市收跌２﹒６％，報２８﹒５９美元。（ｗｌ）

