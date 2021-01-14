【聚焦數據】去年進出口總值３２萬億人幣增１﹒９％，規模創新高

《經濟通通訊社１４日專訊》中國海關總署公布，２０２０年中國進出口總值３２﹒１６萬
億元人民幣，同比增長１﹒９％，規模創歷史新高。其中，出口增長４％，進口下降０﹒７％，
貿易順差３﹒７萬億人民幣，增２７﹒４％。
以人民幣計，１２月出口同比增１０﹒９％，進口跌０﹒２％，貿易順差５１６８億人民幣
。（ｃｔ）
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