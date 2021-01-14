【數據解讀】中原銀行：預計今年進出口均將維持５－１０％的增速

《經濟通通訊社１４日專訊》海關總署今日公布的數據顯示，以美元計價，去年１２月出口

同比增１８﹒１％，進口增６﹒５％，均高於市場預期；１２月貿易順差７８１﹒７億美元，亦

多於預期。２０２０年全年，中國以美元計價出口同比增長３﹒６％，進口同比下降１﹒１％，

外貿規模創歷史新高。

中原銀行首席經濟學家王軍認為，中國進出口整體表現仍超預期，疫情在歐美發達經濟體反

撲，防疫及宅經濟相關必需品出口增勢重拾，但由於高基數因素１２月出口增速有所回調。

展望２０２１年，預計出口和進口都將維持５％－１０％的增速。考慮到基數效應，

２０２１年全球需求將出現比較明顯的同比增長，上半年出口將呈現較高同比增速；下半年隨著

海外供給能力增強，出口有望高位回落。

需注意的是，若人民幣繼續溫和升值可能會對出口帶來一定壓力。至於進口，考慮到疫情衝

擊逐漸消退之後各國生產能力逐漸修復，全球經濟觸底回升和美元處於低位人民幣的持續升值，

中國經濟表現好於其他經濟體，內需強勁，這些因素將會刺激２０２１年進口增速的明顯反彈。

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