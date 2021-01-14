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14/01/2021 14:03

【數據解讀】中海晟融：去年總體出口強進口弱，料今年順差急減

　　《經濟通通訊社１４日專訊》海關總署今日公布的數據顯示，以美元計價，去年１２月出口
同比增１８﹒１％，進口增６﹒５％，均高於市場預期；１２月貿易順差７８１﹒７億美元，亦
多於預期。２０２０年全年，中國以美元計價出口同比增長３﹒６％，進口同比下降１﹒１％，
外貿規模創歷史新高。
　　中海晟融首席經濟學家張一表示，２０２０年的外貿總體呈現出口強、進口弱的特點，導致
以美元計價的順差創下歷史第二高位的水平，以人民幣計價的順差創下歷史新高。外需總體相對
疲弱、內需增長強勁情況下出現這種情況很大程度上緣於三個因素：第一，疫情控制差異導致中
國的供給能力要遠高於國外，出口產生了明顯的替代效應，同時國外供給能力不足也影響了進口
；第二，疫情衝擊下，大宗商品價格低迷，一定程度上壓低了進口金額；第三，在高端製造、醫
藥等領域的進口替代效應有所顯現。
　　展望２０２１年，綜合考慮多種因素，出口仍有可能保持較高增速，而大宗商品價格上漲、
內需的進一步提高將帶動進口增速高於出口增速，外貿順差將急劇減少。（ｗｌ）

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