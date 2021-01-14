【數據解讀】中海晟融：去年總體出口強進口弱，料今年順差急減

《經濟通通訊社１４日專訊》海關總署今日公布的數據顯示，以美元計價，去年１２月出口

同比增１８﹒１％，進口增６﹒５％，均高於市場預期；１２月貿易順差７８１﹒７億美元，亦

多於預期。２０２０年全年，中國以美元計價出口同比增長３﹒６％，進口同比下降１﹒１％，

外貿規模創歷史新高。

中海晟融首席經濟學家張一表示，２０２０年的外貿總體呈現出口強、進口弱的特點，導致

以美元計價的順差創下歷史第二高位的水平，以人民幣計價的順差創下歷史新高。外需總體相對

疲弱、內需增長強勁情況下出現這種情況很大程度上緣於三個因素：第一，疫情控制差異導致中

國的供給能力要遠高於國外，出口產生了明顯的替代效應，同時國外供給能力不足也影響了進口

；第二，疫情衝擊下，大宗商品價格低迷，一定程度上壓低了進口金額；第三，在高端製造、醫

藥等領域的進口替代效應有所顯現。

展望２０２１年，綜合考慮多種因素，出口仍有可能保持較高增速，而大宗商品價格上漲、

內需的進一步提高將帶動進口增速高於出口增速，外貿順差將急劇減少。（ｗｌ）

