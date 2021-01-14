【ＦＯＣＵＳ】中國出口逆疫新高，大宗商品熱潮剛起

【ＦＯＣＵＳ】中國貨物貿易第一大國氣勢如虹－－２０２０年出口總值逆疫創歷史新高；

１２月進出口表現再雙雙超出市場預期。

中美關係自由落體式轉惡的大背景下，東盟於貿易夥伴由２０１９年的排名第二續攀至去年

的第一；而面對中國對美國順差擴至逾３１００億美元之巨，主張「購買美國貨」的拜登勢感頭

痕。另一邊廂，中國去年農產品、鐵礦砂、銅等進口飆升，或暗示大宗商品交易熱潮剛起。



＊對美順差高企，或促拜登返ＣＰＴＰＰ＊



海關總署周四（１４日）揭盅中國去年全年外貿數據，出口增３﹒６％至２８１９﹒３億美

元；其中，防疫物資及「宅經濟」產品出口表現標青，完全對沖服裝、箱包、鞋靴等勞動密集型

產業的愁雲慘霧，醫療儀器及器械、包括口罩的紡織品、電腦及家電出口分別勁升逾

４０％、２９％、２２％。

值得留意的是，中國於第一階段貿易協議下全年對美國加大採購逾１２０億美元，惟對美貿

易順差仍擴至３１６９億美元新高；與此同時，東盟繼２０１９年超越美國成為中國第二大貿易

夥伴後，去年爬頭歐盟成為中國的頭號貿易夥伴，鑒於區域全面經濟夥伴關係

（ＲＣＥＰ）去年１１月正式簽署，中國料愈加受惠區域內市場的貿易收益。

換言之，競選時高喊「Ｂｕｙ Ａｍｅｒｉｃａｎ」的拜登，制定新的爭奪印太地區路線圖

，例如推動美國重返跨太平洋全面進步夥伴關係（ＣＰＴＰＰ），以抗衡北京的影響力恐勢在必

行。



＊農產品、鐵礦砂、銅進口飆，煤炭價漲＊



再看進口，儘管全年微跌１﹒１％至２０３７﹒５億美元，但農產品、鐵礦砂、銅的進口額

就分別飆升１４％、１７﹒４％、３２﹒９％，其中大豆總進口錄１００３２萬噸歷史紀錄。據

美國農業部（ＵＳＤＡ）最新預測，中國２０╱２１年度玉米進口量料按年翻逾倍至

１７５０萬噸。此外，中國１２月煤炭進口量按月急增逾兩倍，而單價環比升近兩成，恐皆暗示

大宗商品交易熱潮剛起。

另一亮點則是，「美容化妝品及洗護用品」類商品進口按年大增２９﹒４％，或反映內需潛

力不菲。

出口韌性十足及貿易順差企於５年高位，料添決策層貨幣立場正常化的信心。不過，隨著人

民幣升值的滯後效應顯現，加上再通脹推升大宗商品價格，未來順差恐面臨急速回落風險，央媽

最新收緊金融機構跨境外幣融資減緩資本流入，為凌厲升勢踩煞車，信號不可不察。

