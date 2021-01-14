《師傅教路－黃瑋傑》母公司合作富智康能受惠多少，仍是未知之數

《師傅教路》富智康（０２０３８）最近兩日股價大幅上漲，今日以全日最高位１﹒４８元

收市，為去年１月２４日以來最高收市價，升幅達２１％。其股價受追捧，相信是與母公司富士

康科技集團進軍汽車代工的消息有關。據報道，富士康科技集團於１月１３日宣布與吉利汽車（

１７５）母公司浙江吉利控股成立合資公司，為全球汽車及出行企業提供代工生產及定制顧問服

務，包括汽車整車或零部件、智能控制系統、汽車生態系統和電動車全產業鏈全流程等。這是繼

華為、蘋果、百度之後，又一家科技公司涉足汽車製造領域。



＊合資公司將發揮富士康及吉利控股所長＊



雖然這是富士康首次介入汽車代工領域，但富士康具備精密模具、鋁材沖壓和玻璃加工等技

術優勢，同時亦逐步掌握中控系統和電池模組系統技術。需求方面，許多造車新勢力都不具備汽

車製造能力，需要依賴第三方代工服務。據介紹，合資公司將發揮富士康的前端科技研發、智能

製造及軟硬件生態垂直整合能力，以及吉利控股在汽車領域（包括設計、工程研發、智能製造、

供應鏈管理、質量控制）的專業能力。同時，將導入ＩＣＴ（信息與通信技術）分工模式，幫助

客戶企業超越現有汽車產業模式，向創新高效的製造供應鏈體系和高業模式加速轉型。



＊市場需求疲弱對產品價格和毛利率帶來下行壓力＊



富士康與吉利控股合作介入汽車代工，能否複製電子代工的黃金時代，仍屬未知之數。作為

子公司，富智康能受惠多大，亦屬未知之數。富智康目前主要從事製造手機、無線通訊裝置及電

子消費產品及配件，以及電子書閱讀器、平板電腦及語音互動產品（如智能音箱）。於去年１２

月初，富智康發出了盈利預警，預期於２０２０年度將錄得綜合淨虧損，而該綜合淨虧損可能相

當高於其２０１９年度之綜合淨虧損約１２１７萬美元，主要由於自２０１７年後期起所面對之

富挑戰性境況仍持續至２０２０年，同時新型病毒疫情全球大流行對全球供應鏈及元件供應與價

格以及消費者需求帶來不利影響。雖然中國內地經濟迅速從疫情中復甦，但手機需求依然疲弱，

進一步增加了手機市場之產能過剩及業務競爭，並對富智康之產品價格和毛利率帶來下行壓力，

集團預期此等因素將持續至２０２１年。《輝立證券董事 黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）

