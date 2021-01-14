《豪匯有期－陳健豪》美元反彈宜分注吸納外幣

《豪匯有期》近日美國債息成為主場焦點，「金股匯債、無分國界」。美國國債在過去１年

長期處於１厘以下，自從疫苗成功研發後，市場憧憬經濟在低息環球下復甦，現在正逐步上升，

加上同時控制參眾兩院的民主黨候任總統拜登預示會派糖，財政刺激方案可輕易獲國會通過，金

融市場就開始追逐風險及炒作再通脹行情，資金從債市流出而轉入股市，買美股，沽長債，沽日

圓及黃金。美債債價持續走低，美債債息則不停上升，１０年期美債債息一度升至１﹒１４５％

、執筆時稍為回落至１﹒１０％，令美元連續反彈三日後又逆轉，暫時失去反彈動力，但預期能

守穩０﹒９８－１﹒０％機會極高，將反覆測試１﹒２８％至１﹒４３％。３０年期美債債息亦

一度回升至關鍵阻力１﹒９１５％前，是去年３月以來最高水平，基本上兩者都已經回升至去年

３月股市急跌之前的水平。至於拜登另一加稅政綱，在美國疫情仍然失控的經濟環境下，似乎需

要延遲執行，即使執行亦難有大幅加稅空間，同樣有利企業改善盈利，短線仍有利投資氣氛。



不過我認為債息上升趨勢亦有機會被市場誇大，例如美國疫情仍然失控、國會山莊出現亂局

、距離拜登上任短短一周，會否出現突發事件仍屬未知之數，現在炒經濟復甦、再通脹似乎太早

。美聯儲官員里士滿聯儲銀行總裁巴爾金表示，在政府更多財政措施刺激及疫苗接種下，就預計

美國經濟下半年可望強勁反彈。債息上升，令市場更關注今天聯儲局主席鮑威爾參加一場網絡研

討會的言論。本周將有大量美債進行拍賣，包括５８０億美元的三年期國債、３８０億美元的

１０年期國債和２４０億美元的３０年期國債，預計隨著債息回升將會增加投資者的興趣，有利

美元繼續回穩，而投資者將重新評估聯儲局未來進一步政策前景，令外幣短線持續受壓機會提高

。



美匯指數自上周在８９﹒２短期見底後開始出現反彈，但反彈至９０﹒７５後開始出現調整

，整體上美元走勢仍然相當疲弱，短期我仍相信美元有空間可以再反彈高一點的水平，上方阻力

分別在９１﹒０、而更重要阻力仍在去年９月份低位９１﹒７－９２﹒５區間，此位相信乃年內

最理想重新吸納外幣的價位，中線投資者可以藉這次美元反彈，分注重新吸納外幣，其中歐元兌

美元，支持位分別在１﹒２１２０、１﹒２０５０及１﹒１８５０至１﹒２０００。若這次美元

反彈意外能令歐元調整至１﹒１８５０－１﹒２０００區間，相信乃２０２１年最理想吸納歐元

的價位。《艾德證券期貨董事總經理 陳健豪》

