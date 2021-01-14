【新冠疫苗】醫院藥劑師學會建議長者避免接種科興疫苗

《經濟通通訊社１４日專訊》港府計劃最快農曆新年後安排市民接種新冠疫苗，當中中國科

興疫苗最新在巴西第三期試驗結果顯示，總體有效率為５０﹒３８％，較早前所公布的低近

３０％，並且僅僅達到世衞疫苗有效率５０％的審批標準。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明建議

長者避免接種科興疫苗，而改為使用在長者有效率達九成半的輝瑞與ＢｉｏＮＴｅｃｈ研發的疫

苗。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明在電台節目上表示，五成有效性不包括無徵狀感染者，又指

９５％注射科興疫苗的人士，保護率最高只有六成二，長者免疫系統較差，疫苗所起的效能可能

會低於５０％，建議院舍長者避免接種科興疫苗，年輕人接種科興疫苗較佳。

崔俊明相信，最快到港的是輝瑞與ＢｉｏＮＴｅｃｈ研發的疫苗，數據顯示該款疫苗在長者

有效率達九成半，認為即使疫苗儲存上面對挑戰，仍應考慮讓長者接種，又建議當局考慮接洽國

藥疫苗。

呼吸系統專科醫生梁子超表示，如果高危群組接種疫苗後，只出現輕微病徵，已可紓緩醫療

系統壓力，在防控重要關頭，任何安全並能夠減低醫療負擔的疫苗，均可採用。（ｃｌ）

