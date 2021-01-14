  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/01/2021 09:44

【新冠疫苗】醫院藥劑師學會建議長者避免接種科興疫苗

　　《經濟通通訊社１４日專訊》港府計劃最快農曆新年後安排市民接種新冠疫苗，當中中國科
興疫苗最新在巴西第三期試驗結果顯示，總體有效率為５０﹒３８％，較早前所公布的低近
３０％，並且僅僅達到世衞疫苗有效率５０％的審批標準。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明建議
長者避免接種科興疫苗，而改為使用在長者有效率達九成半的輝瑞與ＢｉｏＮＴｅｃｈ研發的疫
苗。
　　香港醫院藥劑師學會會長崔俊明在電台節目上表示，五成有效性不包括無徵狀感染者，又指
９５％注射科興疫苗的人士，保護率最高只有六成二，長者免疫系統較差，疫苗所起的效能可能
會低於５０％，建議院舍長者避免接種科興疫苗，年輕人接種科興疫苗較佳。　
　　崔俊明相信，最快到港的是輝瑞與ＢｉｏＮＴｅｃｈ研發的疫苗，數據顯示該款疫苗在長者
有效率達九成半，認為即使疫苗儲存上面對挑戰，仍應考慮讓長者接種，又建議當局考慮接洽國
藥疫苗。
　　呼吸系統專科醫生梁子超表示，如果高危群組接種疫苗後，只出現輕微病徵，已可紓緩醫療
系統壓力，在防控重要關頭，任何安全並能夠減低醫療負擔的疫苗，均可採用。（ｃｌ）

【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話13/01/2021
國際油價創11個月高位　「三桶油」齊升半成領跑藍籌
中國故事13/01/2021
《神州經脈》上月信貸增速趨緩　本土確診再破百　滬指破頂後回調
剖析天下13/01/2021
【佔領國會】雷鼎鳴：國會動亂影響選舉制度　拜登難團結美國
剖析天下13/01/2021
新加坡望從歷史性衰退反彈
板塊分析13/01/2021
稀有優質物管　華潤萬象華麗登場
FOCUS13/01/2021
【FOCUS】影子融資急縮水　去槓桿「一葉知秋」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞維健馨 舒馨益生元（原味）

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞「公平點」$50禮券

【全新直播節目】 hot talk 1點鐘 「睇住賞」 贏熱爆獎品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>