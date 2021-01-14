【新冠疫苗】梁栢賢：正在各區物色接種中心地點，已覓得部分選址

《經濟通通訊社１４日專訊》疫苗接種計劃專責工作小組成員、醫管局前行政總裁梁栢賢接

受《香港電台》專訪時表示，當局正物色在全港各區設立１８至２０間社區接種中心，現已找到

部分接種中心的選址，期望最快在農曆年後可以展開新型冠狀病毒疫苗接種計劃。

梁栢賢強調，選址要符合一定條件，包括人流要夠多，地點方便市民，中心內可以放置醫療

設備，亦要有藥物儲備，應付突發情況；或者市民接種後出現任何敏感反應，中心亦要有足夠地

方，讓完成注射的市民，可以先留下１５至３０分鐘觀察，如無不適才離開。計劃展開初期，未

必所有中心會同時開始營運，但會盡量視乎情況協調。



＊不會強迫市民接種疫苗，籲接種計劃前嚴守防疫措施＊



對於市民對疫苗的接受程度不高，梁栢賢表示理解，他強調政府不會迫市民接種疫苗，但應

該盡力解釋風險和好處，讓市民有足夠資訊作決定，如果社會上大多數人接種疫苗，染病的人數

減少，亦可減輕對醫療系統造成負荷，而大多數人未接種疫苗前，都要繼續戴口罩。他呼籲市民

，最好不要到親友家拜年，亦盡量不要到人多的地方，繼續嚴守社交距離措施，又強調不希望繼

續停頓社會的運作，市民接種疫苗後可以盡快恢復社交活動。



＊科興疫苗獲批採用及到港時間影響整個疫苗接種規劃＊



梁栢賢亦指出，目前當局面對一個很大的問題，是政府最希望長者優先接種，包括安老院舍

的長者，但如果下月只有復星疫苗最先到港，而處理上較容易的科興疫苗又未能在短時間內抵港

，就只能「慢慢打」，亦會考慮派人到不同安老院舍為院友接種。不過基於處理復星疫苗的難度

，接種必定要花更多時間，風險亦較高。因此他形容科興疫苗能否獲批採用，以及能否盡快到港

，對本港整個疫苗接種規劃，有很大影響。



＊歡迎私營機構協助疫苗接種計劃＊



對於營運社區接種中心方面，梁栢賢說，除醫管局會負責管理一部分外，工作小組亦與私家

醫生及醫療集團開過會，希望他們提供協助。他表示，由於社區接種中心的營運時間可能長達６

個月，計劃初期，可能星期一至日都要提供接種服務。因此如果一個中心由一個醫療團隊負責會

較理想，人手調配會較容易。他形容私營醫療團體反應非常好，又說如果有私家醫院認為自己能

變成一間接種中心，他亦會歡迎。（ｓｌ）

