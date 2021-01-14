【潛逃離港】１２港人之一廖子文被控串謀縱火，案件押後至３月訊

《經濟通通訊社１４日專訊》１２港人涉嫌偷越邊境，其中，未成年的黃臨福及廖子文獲內
地不起訴，早前已移交本港警方接收拘捕。其中，廖子文去年９月底涉嫌在灣仔一個單位內管有
汽油彈原料，被控一項串謀意圖危害生命而縱火罪。區域法院法官下午將案件押後至３月２日再
訊，以便與同案其他被告一同處理，期間被告需還柙，早前繳交的３０００元保釋金要被充公。
（ｃｌ）（ｚｚ）
【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動
|FOCUS14/01/2021
【FOCUS】中國出口逆疫新高 大宗商品熱潮剛起
|財經熱話14/01/2021
【吉利開車】國策扶持新能源汽車業 黃德几:吉利東風待回調再入
|中國故事14/01/2021
《京城近觀》病毒這次為何選中河北？
|開市Good Morning14/01/2021
《開市Good Morning》林家亨：廣汽可趁低吸納
|財經熱話13/01/2021
國際油價創11個月高位 「三桶油」齊升半成領跑藍籌
|中國故事13/01/2021
《神州經脈》上月信貸增速趨緩 本土確診再破百 滬指破頂後回調
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰