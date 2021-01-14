【潛逃離港】１２港人之一廖子文被控串謀縱火，案件押後至３月訊

《經濟通通訊社１４日專訊》１２港人涉嫌偷越邊境，其中，未成年的黃臨福及廖子文獲內

地不起訴，早前已移交本港警方接收拘捕。其中，廖子文去年９月底涉嫌在灣仔一個單位內管有

汽油彈原料，被控一項串謀意圖危害生命而縱火罪。區域法院法官下午將案件押後至３月２日再

訊，以便與同案其他被告一同處理，期間被告需還柙，早前繳交的３０００元保釋金要被充公。

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