【新冠肺炎】消息：本港將取消年初二煙花匯演，連續兩年停辦

《經濟通通訊社１４日專訊》本地疫情持續，消息透露，康文署在今年農曆大年初二將不會

在維港上空舉行煙花匯演，連續第二年停辦。

較早時候，旅遊發展局已取消多個新春牛年賀歲活動，包括花車巡遊，而大埔鄉委會的林村

許願節也要取消。全港年宵市場及車公誕新春市場已經叫停。（ｃｌ）

