【新冠肺炎】袁國勇下午到達葵涌石蔭邨視察

《經濟通通訊社１４日專訊》葵涌石蔭邨仁石樓上周三（６日）起累計至少有５宗確診。政

府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇下午到達石蔭邨視察，衞生防護中心人員隨同袁國

勇到邨內屋邨管理諮詢委員會了解情況。

仁石樓暫時仍未納入強制檢測名單。（ｃｌ）

