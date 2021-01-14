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14/01/2021 16:39

【新冠肺炎】本港新增２９宗確診，１３宗源頭未明

　　《經濟通通訊社１４日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日新增
２９宗新冠肺炎確診個案，包括１３男１６女，年齡由２個月至８１歲，３宗是輸入個案，２６
宗本地個案中，１１宗感染源頭不明，另有３０多宗初步陽性病例。
　　中九龍幹線隧道今日再多２宗確診，群組累計共２２宗個案，而將軍澳藍田隧道亦新增２宗
確診，累計共４０宗。（ｃｌ）

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