  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/01/2021 16:54

【新冠肺炎】本港再多３幢大廈須強制檢測，包括石蔭邨仁石樓

　　《經濟通通訊社１４日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，再多三座大廈
列入強制檢測大廈，包括元朗朗屏８號一座、油麻地上海街１６３至１６５號及葵涌石蔭邨仁石
樓。
　　其中石蔭邨仁石樓有３個０９號室的單位有人確診或初步確診，防護中心擔心出現了明確的
垂直傳播，已邀請政府專家顧問袁國勇、環保署和房屋署人員下午前往視察，了解情況。

＊新填地街唐樓或有環境污染＊

　　張竹君表示，新填地街２４號唐樓多一宗確診和一宗初步性個案，由於附近大廈出現多宗確
診，衞生署已進一步向新填地街２０號、２２號、２４號及２６號一至七樓其他所有單位沒有病
徵的住戶發出檢疫令，並安排他們入住檢疫中心。
　　張竹君稱，由於唐樓多劏房，雖然有獨立廚廁，但喉管並不標準，可能出現不同單位互通情
況，而且大廈管理欠佳，欠缺公共空間清潔工作。她續稱，油尖旺過去兩周，未計今天，共有
８１宗本地個案，其中２７宗是新填地街居民，另有廣東道、廟街、上海街、吳松街等，主要一
開始是兩隧道的地盤工人居住較多，他們聚集在該區居住，大多都是南亞裔人士，他們很多家庭
成員，可能會家庭傳播或住附近親友染疫。

＊政府為全港工地人員提供一次免費檢測＊

　　另外，食衞局副局長徐德義提到，近期有多宗工地人員確診個案，為增加業界檢測，明天起
政府為全港工地人員提供一次免費檢測，但需網上先行預約，才可接受免費檢測，他鼓勵公司管
理層積極參與。
　　他又指，由１月７日至１３日期間，本港有３１１宗個案，本地及與本地有關個案佔
２９２宗，近日確診數字每日數十宗，無大幅下降趨勢，呼籲市民多注重社交距離。（ｃｌ）

【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事14/01/2021
《神州經脈》全年進出口規模創新高　本土確診續破百　滬指兩連跌
FOCUS14/01/2021
【FOCUS】中國出口逆疫新高　大宗商品熱潮剛起
財經熱話14/01/2021
【吉利開車】國策扶持新能源汽車業　黃德几:吉利東風待回調再入
中國故事14/01/2021
《京城近觀》病毒這次為何選中河北？
開市Good Morning14/01/2021
《開市Good Morning》林家亨：廣汽可趁低吸納
財經熱話13/01/2021
國際油價創11個月高位　「三桶油」齊升半成領跑藍籌
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞維健馨 舒馨益生元（原味）

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞「公平點」$50禮券

【全新直播節目】 hot talk 1點鐘 「睇住賞」 贏熱爆獎品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>