【新冠肺炎】本港再多３幢大廈須強制檢測，包括石蔭邨仁石樓

《經濟通通訊社１４日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，再多三座大廈

列入強制檢測大廈，包括元朗朗屏８號一座、油麻地上海街１６３至１６５號及葵涌石蔭邨仁石

樓。

其中石蔭邨仁石樓有３個０９號室的單位有人確診或初步確診，防護中心擔心出現了明確的

垂直傳播，已邀請政府專家顧問袁國勇、環保署和房屋署人員下午前往視察，了解情況。



＊新填地街唐樓或有環境污染＊



張竹君表示，新填地街２４號唐樓多一宗確診和一宗初步性個案，由於附近大廈出現多宗確

診，衞生署已進一步向新填地街２０號、２２號、２４號及２６號一至七樓其他所有單位沒有病

徵的住戶發出檢疫令，並安排他們入住檢疫中心。

張竹君稱，由於唐樓多劏房，雖然有獨立廚廁，但喉管並不標準，可能出現不同單位互通情

況，而且大廈管理欠佳，欠缺公共空間清潔工作。她續稱，油尖旺過去兩周，未計今天，共有

８１宗本地個案，其中２７宗是新填地街居民，另有廣東道、廟街、上海街、吳松街等，主要一

開始是兩隧道的地盤工人居住較多，他們聚集在該區居住，大多都是南亞裔人士，他們很多家庭

成員，可能會家庭傳播或住附近親友染疫。



＊政府為全港工地人員提供一次免費檢測＊



另外，食衞局副局長徐德義提到，近期有多宗工地人員確診個案，為增加業界檢測，明天起

政府為全港工地人員提供一次免費檢測，但需網上先行預約，才可接受免費檢測，他鼓勵公司管

理層積極參與。

他又指，由１月７日至１３日期間，本港有３１１宗個案，本地及與本地有關個案佔

２９２宗，近日確診數字每日數十宗，無大幅下降趨勢，呼籲市民多注重社交距離。（ｃｌ）

