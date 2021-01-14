《日入而息》醫渡科技明掛牌暗盤升逾倍，內地貿易數據超預期

《今天重點》﹡１２月美元計出口升１８﹒１％進口增６﹒５％超預期；去年進出口總值

３２萬億人幣增１﹒９％，規模創新高；中國全年美元計自美進口增

９﹒８％，出口升７﹒９％

﹡醫渡科技輝立暗盤收升１﹒２倍，每手賺３１９５元

﹡消息指快手通過上市聆訊，目標估值３９００億元

﹡華外交部表示新疆強迫勞動屬憑空捏造，應立即撤銷禁令；堅決反對克拉夫

特言行，將為錯誤付代價



《即日市況》﹡科網股勢強科指破頂，恆指亦升２６１點收２８４９６再創近一年高



《深滬股市》﹡滬指收跌０﹒９％成交再過萬億，外貿優惟強勢股回吐



《美元匯價》﹡投資者關注美通脹情況，有利美元繼續反彈；歐元最新報１﹒２１５６╱

５９，日圓最新報１０４╱１０４﹒０１



《公司資訊》﹡聯交所：下周一起將取消匯源果汁（０１８８６）上市地位

﹡山東黃金（０１７８７）通過將恆興黃金（０２３０３）私有化

﹡香港寬頻（０１３１０）按國安法停連線至「香港編年史」

﹡外媒表示渣打ＣＣＩＢ主管顧世民成下任行政總裁大熱

﹡外電表示投資者仍未收到阿里發債文件，懷疑計劃擱置

﹡永達汽車（０３６６９）控股股東張德安增持１００萬股

﹡現代中藥（０１６４３）超購近３０倍偏下定價，一手中籤率１０％

﹡榮萬家（０２１４６）下限定價，一手中籤率１８％

﹡同仁資源（０８１８６）擬股份８合１，每手改５０００股

﹡安山金控（０００３３）約１﹒１８億股供股獲有效接納

﹡百應控股（０８５２５）組包裝及紙品貿易合營

﹡百濟神州（０６１６０）治療晚期肺癌藥化療方案獲藥監局批准

﹡李氏大藥廠（００９５０）成功招募首名病人在ＩＩＩ期臨床試驗中使用滴

耳液產品

﹡迅銷（０６２８８）首財季盈利按年跌０﹒７％，經營溢利增２３﹒３％

﹡佳源（０２７６８）斥逾７２億全購控股股東旗下山東物業開發公司

﹡阿里（０９９８８）國際站去年實收交易額大增超１倍，美國等為線上最大

出口市場；阿里雲總裁表示釘釘用戶數破４億，組織數逾１７００萬

﹡保利協鑫（０３８００）折讓一成二配售擴大近１６％股份，籌約４２億元

﹡星展香港推「一屋萬稅」獎賞計劃，客戶可以非接觸模式繳稅

﹡新力控股（０２１０３）１２月份合同銷售金額１４８﹒７億元人民幣

﹡新濠國際（００２００）新濠博亞娛樂附屬持有８﹒７２億美元現金

﹡綠葉製藥（０２１８６）治療精神分裂症藥物獲國家藥監局批准上市

﹡領展（００８２３）與法巴及星展首次簽訂可持續發展表現掛勾英鎊貸款

﹡標普表示聯想（００９９２）發行ＣＤＲ有助降低槓桿比率

﹡勵晶太平洋（００５７５）出售焦煤供應商ＴＩＧ股權套８６萬支付和解協

議款項

﹡匯量科技（０１８６０）段威辭任公司首席執行官，曹曉歡接任

﹡德昌電機（００１７９）上季營業額升１８％至９﹒１２億美元

﹡東亞銀行（０００２３）蒙德揚獲委任為獨立非執行董事

﹡復宏漢霖（０２６９６）與Ｃｈｉｏｍｅ訂立獨家許可協議

﹡北京能源（００６８６）去年第四季總發電量按年增２﹒０７％

﹡澳能建設（０１１８３）就中山市一電動車充電項目訂立合約，涉８６９個

停車位

﹡歐舒丹（００９７３）Ｙｖｅｓ Ｂｌｏｕｉｎ即日起擔任執董兼常務董事

﹡永嘉集團（０３３２２）去年第四季同店銷售跌１１％，港澳地區跌３０％

﹡宏利香港推新年投保優惠及自願醫保旗艦產品升級保障

﹡冠亞商業（００１０４）附屬與Ｂｒｉｄａｍ Ｌｉｍｉｔｅｄ訂立退租協

議

﹡工行（０１３９８）去年境內投向製造業中長期貸款增近五成



《神州民企》﹡騰訊（００７００）旗下《手遊寶》等７款Ａｐｐ侵害用戶權益，遭廣東責

令整改

﹡泛亞環保（００５５６）獨立非執行董事辭世

﹡水發興業（００７５０）清潔能源業務手頭訂單５２億元人民幣

﹡海信家電（００９２１）斥５億元人民幣認購理財產品



《中國要聞》﹡１２月美元計出口升１８﹒１％進口增６﹒５％超預期

﹡去年進出口總值３２萬億人幣增１﹒９％，規模創新高

﹡基建刺激需求，中國去年鐵礦石進口增９﹒５％創新高

﹡海關表示中國成全球唯一貨物貿易正增長主要經濟體；今年中國外貿進出口

規模有望保持增長；防疫物資和「宅經濟」產品推動出口較快增長；研究出

台ＲＣＥＰ進出口貨物原產地管理辦法

﹡商務部表示ＲＣＥＰ實施準備工作６個月內完成；中國無意與世界脫勾，繼

續擴大市場開放；去年汽車銷量跌２％，新能源汽車產銷創新高；擴大電商

進農村覆蓋面，健全農產品流通網絡

﹡＊ＳＴ金鈺終止上市，成２０２１年首家退市公司

﹡人行２０億逆回購利率持平，淨回籠８０億

﹡繼京滬後，深圳金融機構本外幣存款餘額破１０萬億元人民幣

﹡涉房融資新規起效，多家銀行本月信貸投放額度已爆滿

﹡工信部同意在南寧設立國家級互聯網骨幹直聯點

﹡國家郵政局表示加強快遞數據監管，嚴查洩露信息等行為；將推廣人身意外

險等適合快遞業的險種

﹡傳大疆涉足無人車，籌建技術團隊開發自動駕駛技術

﹡１２月抖音及ＴｉｋＴｏｋ下載量為全球移動應用冠軍

﹡中汽協表示１月上旬重點企業汽車產量同比跌２７﹒４％

﹡國家郵政局公布快遞滿意度排名：順豐、京東居前二

﹡嗶哩嗶哩完成全購動畫製作公司繪夢動畫

﹡市監管總局對唯品會涉嫌實施不正當競爭行為立案調查

﹡台積電第四季純利創新高，未來計劃在大陸擴大產能

﹡機構料內地四季度ＧＤＰ增速加快至６﹒１％工業續強

﹡中證協約談１２家涉嫌低價競爭的公司債券承銷機構



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒４％，台積電第四季淨利潤勝預期



《其他消息》﹡李家超稱倘中央對ＢＮＯ處理作決定，港府將積極配合

﹡黃國桐涉嫌「串謀協助逃犯」，何潔泓母親等亦被捕

﹡陳帆稱劏房租管研究接近完成，料下月向房委會交文件

﹡１２港人之一廖子文被控串謀縱火，案件押後至３月訊

﹡上訴庭裁定丁屋政策合憲，呂智恆考慮上訴

﹡金管局表示金融學院委任郭國全為行政總裁，任期兩年

﹡港台編導蔡玉玲被控虛假陳述案押後至３月下旬再訊

﹡深股通額度全日用４５﹒４億元；滬股通額度全日用３５﹒７億元，陸股通

淨流入５１億

﹡羅兵咸永道倡推一次性個人免稅額，派糖與否有分歧；羅兵咸永道料本年度

將錄得３３１０億元財政赤字

﹡世邦魏理仕料今年核心購物區街舖租金下跌５－１０％

﹡衍生品交易及培訓機構ＯＳＴＣ任命兩名高管，並在港開設辦事處

﹡ＷｅＬａｂ Ｂａｎｋ委任李家達為新任行政總裁



《大國博弈》﹡ＮＡＳＡ資深科學家隱瞞參與千人計劃，認罪候判

﹡中國去年自美進口農產品１６２７億元人民幣，增近６７％

﹡中國全年美元計自美進口增９﹒８％，出口升７﹒９％

﹡金管局表示道富環球公告對市場造成不必要混亂

﹡美商會料中國高級別官員代表團將在拜登上任初期訪美

﹡美國指中國實體大量註冊專利商標，反損知識產權保護

﹡美國駐聯合國代表與蔡英文舉行視像會談討論台灣議題

﹡英國首相約翰遜稱須對中國參與英國關鍵基建保持警惕

﹡特朗普簽署經修訂禁令，年底前須售黑名單中資企持股

﹡馬哈蒂爾稱拜登或改善亞洲關係，結束中美貿易戰

﹡商務部表示堅決反對美國限制新疆產品出口

﹡習近平覆信星巴克名譽主席，冀發揮作用推動中美合作

﹡華外交部表示新疆強迫勞動屬憑空捏造，應立即撤銷禁令；堅決反對克拉夫

特言行，將為錯誤付代價

﹡業界籲投資者留意基金經理採取的行動和拜登政策

﹡港府要求世貿設專家組審理產地來源標記

﹡中國向原產於美、英、日及歐盟進口間甲酚徵反傾銷稅



《新冠肺炎》﹡本港新增２９宗確診，１３宗源頭未明

﹡本港再多３幢大廈須強制檢測，包括石蔭邨仁石樓

﹡中國去年出口防疫物資４３８５億人幣，口罩２０００億隻

﹡內蒙古一醫院發現新冠病毒，所在城鎮封閉巴士停運

﹡大連表示在一批進口襯衫西裝布料的外包裝驗出新冠病毒

﹡哈爾濱向發現疫情防控風險點的社區人員予１萬元獎勵

﹡河北表示本輪疫情累計５２３宗確診，石家莊佔４９４宗

﹡世衛表示今年疫情可能比上年更艱難，北半球疫情或嚴峻；世衛專家組今抵

武漢，據報將工作兩周並不受任何限制；世衛專家組成員飛抵武漢，兩名成

員病毒檢測陽性被拒

﹡衛生署已安排最少７９名新填地街唐樓居民到檢疫中心

﹡「回港易」計劃今日起全天候接受預約

﹡強生公布疫苗初步測試結果顯示具預防能力

﹡當局安排將新填地街唐樓住戶送往檢疫中心

﹡確診者曾到酒廠裝貨，貴州茅台廠區疫情防控全面升級

﹡科興表示疫苗安全有效，定能按照合同準時向香港供貨

﹡梁栢賢稱正在各區物色接種中心地點，已覓得部分選址

﹡醫院藥劑師學會建議長者避免接種科興疫苗

﹡富達國際號召投資機構攜手遏止海上人道危機

（ｚｚ）

