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即市新聞

15/01/2021 08:09

《華爾街內望》新領失業金人數超預期美股創新高後回跌，債息攀升

　　《經濟通通訊社１５日專訊》美國股市周四（１４日）下滑，因上周美國初請失業金人數增
幅超過預期，反映新冠疫情未止的影響。有關美國當選總統拜登將宣布大規模援助計劃的報道傳
出後，美股尾市急轉直下。

＊道指納指盤中創新高後尾市急回吐＊

　　道瓊斯工業指數收跌６８﹒９５點或０﹒２２％，報３０９９１﹒５２點；納斯達克指數收
市下滑１６﹒３１點或０﹒１２％，報１３１１２﹒６４點，這兩個指數盤中均創紀錄新高。
　　標普５００指數收市跌１４﹒３點或０﹒３８％，報３７９５﹒５４點。
　　美國聯儲局主席鮑威爾表示，短期內不會加息，並否認有關該局可能在短期內縮減購債規模
的傳言，令投資者感到安心。

＊航空股領運輸指數上漲＊

　　達美航空股價升２﹒５％，推動運輸指數上漲。在冠狀肺炎大流行導致該公司１１年來首次
出現年度虧損後，首席執行官Ｅｄ　Ｂａｓｔｉａｎ預測２０２１年將是復甦之年。
　　標普１５００航空股指數收市上升３﹒４％。
　　在芯片製造商台積電勁升下，費城半導體指數也觸及紀錄高位。該公司股價收盤上漲５％，
早前公司宣布了有史以來最佳的季度獲利，並提高了營收和資本支出預測。

＊鮑威爾的講話立場溫和，十年債息高見１﹒１４％＊

　　美國公債孳息率周四上升，鮑威爾的講話立場溫和，提振了通脹上升的預期。１０年美債孳
息率高見１﹒１４％，稍早的低點是１﹒０８％。（ｈｏ）

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