《缸邊隨筆－石鏡泉》兩萬億！

《缸邊隨筆》拜登未上位已講會用２萬億美元來刺激美國國內經濟，這是較之前估的１萬億

美元，多了１倍，會怎影響市場？



市場初步是興奮的。



（１）美債供應多了，１０年美債息升；



（２）美息升了，美元便有吸引力，故美匯便升。美匯長線雖看跌，但吊頸都要透氣；



（３）息升，金價便受壓力，金甲蟲怕有段時間要退下來了；



（４）息升，很多燒銀紙的創科股，其資金成本便高了，故納指跌，標普５００也有一定的

納指股，也要跌，惟道指可以升或企穩。因為拜登這２萬億美元，是包括每人派２０００美元，

這幾等於一個美國工人扣稅後的月入，此即美國老百姓有錢消費了，不少羅素２０００的小公司

會受惠較多，所以羅素２０００指數升。



１月７日，高盛發表了個預期，預期拜登政府只會用７５００億美元來刺激經濟。今時拜登

宣布會派２萬億美元，其分配將如何？將影響到美國經濟的走向。



＊通脹不是目前擔憂問題＊



昨晚，美國時間周四，拜登政府將會公布這可能的２萬億美元派款的分配方案，屆時才可以

有較具體的估計對市場的影響。

會有人問，美國印這麼多錢，通脹不會升嗎？利息會升幾多？升多了，會否拖冧美股？這些

都不是目前美國市場擔憂的問題，反正美國市場現在是在想，息升、股升，這點筆者日前有文談

了，不贅。

另外，美國市場要擔心的是美國的美麗風景線會有多美麗，市場又似乎不太擔心。因為市場

相信國民警衛軍會有效平亂，所以又不要看得美股太淡。



世界是有點癲癲地，是頗難用舊世界的常理，去看、去處理、去評估問題。然筆者始終相信

，賠本生意無人幹，只要一蝕，將會是蝕走如山倒，著救生衣、套水泡，都未能夠救到站錯邊的

人。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

