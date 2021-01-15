《專家之言－張穎群》恒指估值仍偏低，在資金外圍帶動下有望造好

《專家之言》美國國債利率連升多日。相信主要是美匯指數低至接近８９水平，便稍見連續

兩三日反彈，同時帶動１０年期國債息率抽上１﹒１３８厘的近９個月高位。市場即預期會加息

。短期加息無望，已不用多說，長期至２０２３年，又是否可以加息？首要條件是美國經濟可全

面復甦，勞動市場全復工。其後再停止或大幅減少月購買債券規模。停止推出無上限的寬鬆貨幣

政策，再停止大量印製美鈔。到通脹升上２％，達到聯儲局的目標，始可按當時實際情況去討論

加息。機會有幾大？周內美股市場平穩發展，投資者在兩面不同的態度觀望。先憧憬總統拜登上

任後，會再推出超越萬億美元的刺激經濟方案，當中更包括國民紓困金額上調至２０００美元。

隨後憂慮國債息率抽升，美股見高位後略見停頓。繼續有研究員表示，現時經濟疲弱，稍後更有

機會出現雙底衰退。聯儲局持續低息政策、財政部經常帳赤字日創新高，及其他地區貨幣升值等

。皆可以推低美元匯率。

美國大型支付機構ＰａｙＰａｌ日前公布，於２０１９年持有國內第三方支付平台國付寶七

成股權後，最近已完成買入餘下３成股權，而成為在內地首家外資的第三方支付平台機構。內地

大力開放金融市場，而造就外資ＰａｙＰａｌ可以成功全面進入第三方支付市場。估計將來更可

吸引更多美國的相關企業進入國內金融市場。目前內地支付市場仍屬初步開放，未來發展潛力深

不可測，估計市場規模可達百萬億美元。



＊加快推進註冊制，續開放金融市場＊



內地人民銀行上日公布去年１２月份新增人民幣貸款１﹒２６萬億元，稍多預期１﹒２２萬

億元，較１１月份增加１１７０億元。全年累計１９﹒６３萬億，比上增加２﹒８２萬億元。同

月廣義貨幣Ｍ２餘額２１８﹒６８萬億元，增長１０﹒１％，同低於預期１０﹒５％及１１月份

１０﹒７％。狹義貨幣Ｍ１餘額６２﹒５６億元，增長８﹒６％。１２月份社會融資規模為

１﹒７２萬億元，略少過預期２﹒２萬億元。全年累計３４﹒８６萬億元。整體數據尚平穩。

國務院表示，年內將全面推行股票註冊制。由於現行企業申請上市是通過核准制，主要是由

證監會決定，是否符合資格而可以申請發行股票。但自上海證券交易所推出科創板後，改用註冊

制。主要在可加快審批過程，同時亦重點在上市後的監察，和加強信息披露的方式。預期今年Ａ

股市場上將有近５００家企行申請上市，籌集資金可達至４８００億元人民幣。而上海交易所的

科創板及深圳創業板亦預期有１７０至１８０家企業申請上市。內地的金融市場持續開放，正吸

引大量金融機構或資金流入。在外圍的行政命令，拖累中資企業受到無理的打壓。也無阻美國或

全球各地的金融機構在國內設立辦公室。自去年加大開放至各金融公司可以全資建立，已有多家

著名外資大行，更表示會加大設立證券、期貨、基金、財富管理及資產管理等業務。希望可以全

程投入國內金融市場。



＊北水外資續流入，推動恆指創新高＊



由於美國推出的行政命令，有三家美資金融機構需要配合，將已發行的４８４隻衍生工具產

品要提早停止買賣。相關產品亦按序退出，未見受影響。但管理盈富基金（０２８００）由美資

行負責，亦要跟隨受限制，不能投資個別股份，但對追踪恆生指數影響輕微。目前金管局表示正

了解基金實況及市場變化，以作出相應措施配合。近日有北水大量流入，重點追買受影響股份。

僅中移動（００９４１）已有超過５６億元追入。

自踏入２０２１年，恆指持續造好，周內高見２８４１４，並創出年內最高紀錄。主要仍是

北水的大量湧入。有個別中資股受到美方的行政命令影響，有基金需要全面沽售相關股份。由於

股份估值偏低，稍覺不合理，也正好吸引北水的追入。有內地資金，正通過滬深港股通，到香港

設立基金。亦有內地保險公司的養老基金也準備到香港尋找高息率，穩回報或估值較低的股票，

可作中長線投資。資金有見追入保險股，帶動友邦保險（０１２９９）及中國平安

（０２３１８）齊創出５２周新高。在不足１０個交易日，已超過千億元的資金流入。而在外圍

的資金，亦有近８﹒３億元流入，追買港股互惠基金或ＥＴＦ。更出現連續１９個星期淨流入。

主要是認為可以追落後，目前恆指估值仍見偏低。美元持續走弱，亦可帶動港股造好。

《華盛証券 張穎群》

