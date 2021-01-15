港股低開１０２點報２８３９４點，科指挫８０點，小米插水１１％

《經濟通通訊社１５日專訊》隔晚美股輕微低收，市場關注拜登所推出的刺激措施，今早亞

洲股市普遍向下，日經跌２９點，首爾指數跌１６點，港股方面則低開１０２點，其中小米（０

１８１０）被美國列入投資黑名單，消息引發股價急挫一成一，為開市表現最插藍籌及科指股；

其他手機股亦現回吐，舜宇（０２３８２）低開近２％，瑞聲（０２０１８）低開逾１％；阿里

巴巴（０９９８８）股價造好，今早高開１﹒２８％。恆生指數報２８３９４，跌１０２點或跌

０﹒３６％，主板成交９２﹒７９億元。國企指數報１１２４９，跌４９點或跌０﹒４４％。恆

生科技指數報８８１４，跌８０點或跌０﹒９１％。

重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒３５％，報４３﹒１５元，以現價計，該股暫連升

２日，累計升幅０﹒９４％。港交所（００３８８）跌０﹒４４％，報４５６元；騰訊（００７

００）無升跌，報６２９﹒５元；建行（００９３９）升０﹒４９％，報６﹒１元；友邦（０１

２９９）升０﹒１％，報１００﹒８元；美團（０３６９０）升０﹒５１％，報３１４﹒８元，

以現價計，該股暫連升２日，累計升幅６﹒２１％。阿里巴巴（０９９８８）升１﹒２８％，報

２３８元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅８﹒１８％。



恆指十大跌幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

小米（０１８１０） ２９﹒００元 跌１１﹒１８％

金沙（０１９２８） ３０﹒６５元 跌１﹒９２％

舜宇（０２３８２） １８９﹒００元 跌１﹒６６％

中海油（００８８３） ８﹒０５元 跌１﹒５９％

瑞聲（０２０１８） ４４﹒１０元 跌１﹒４５％

蒙牛（０２３１９） ４７﹒８５元 跌１﹒０３％

交通銀行（０３３２８） ４﹒２８元 跌０﹒７０％

銀娛（０００２７） ５８﹒００元 跌０﹒５１％

恆隆地產（００１０１） ２０﹒１０元 跌０﹒５０％

長實（０１１１３） ４０﹒６０元 跌０﹒４９％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



科指十大跌幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

小米（０１８１０） ２９﹒００元 跌１１﹒１８％

比亞迪電子（００２８５） ４０﹒０５元 跌３﹒８４％

聯想集團（００９９２） ８﹒６５元 跌１﹒９３％

舜宇（０２３８２） １８９﹒００元 跌１﹒６６％

瑞聲（０２０１８） ４４﹒１０元 跌１﹒４５％

京東集團（０９６１８） ３４９﹒４０元 跌１﹒１３％

網易（０９９９９） １６２﹒４０元 跌０﹒９８％

中興（００７６３） ２２﹒４５元 跌０﹒２２％

閱文（００７７２） ５４﹒１０元 跌０﹒１８％

金軟（０３８８８） ５６﹒５０元 跌０﹒１８％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｕｌ）

