《盤後部署》港股升浪未有整固，深回機會頗大淡友可預備開倉

《經濟通通訊社１５日專訊》隔晚美股輕微低收，亞洲股市情緒普遍低落，港股隨外圍今早

低開１０２點，隨後跌幅擴大，美國將小米（０１８１０）列入禁止投資黑名單，消息引發股價

急挫逾一成，拖累恆指跌２０２點低見２８２９４點；午前港股「轉燈」高收不足１點，午後繼

續好淡爭持，友邦（０１２９９）、騰訊（００７００）發力向上，令午後港股重拾升勢，港股

最終全日收報２８５７３，升７７點或升０﹒２７％，主板成交２５３９﹒８３億元。國企指數

報１１３２０，升２１點或升０﹒１９％。恆生科技指數報８７７５，跌１１９點或跌

１﹒３５％。

內地股市靠穩，上證綜合指數報３５６６，升０﹒４７點或升０﹒０１％；深證成份指數報

１５０３１，跌３８點或跌０﹒２５％。兩市全日成交１０３６４億元人民幣，按日減少

﹒６％，連續第１０日成交超過萬億元。



＊鮑威爾表示短期內不加息，輝瑞疫苗於挪威有２３宗接種後死亡個案＊



聯儲局主席鮑威爾於大學活動中發表線上講過，他強調聯儲局現時不會迅速加息，現時也不

是談論退出量化寬鬆的時候。去年８月推出新政策後，美國通脹在政策下逐漸適應下來，目前需

要看到美國通脹需要持續高於２％，除非超出這個範圍，否則不會加息。另外，他亦提到目前美

國可能面對的風險，包括聯邦債務危機以及數字貨幣的穩定性，但目前他對於美國經濟仍保持樂

觀及信心。

挪威藥管局表示，目前當地出現２３宗接種輝瑞疫苗及德國ＢｉｏＮＴｅｃｈ新冠疫相關的

死亡個案，所有死亡均是８０歲以上免疫力較弱的老年人群體。當地專家指出，疫苗所引發的副

作用（包括發燒）是引發這些體弱老人死亡的原因，在少數情況下，疫苗的副作用會令到老人病

情加重，因此不建議身體虛弱人士接種新冠疫苗。



＊恆指走勢過熱，１４日ＲＳＩ已近８０＊



近日港股連日攀升，今日更嘗試衝上２８６００關口，惟近期港股成交金額活躍，連續幾日

過２０００億以上，港股自１２月３０日錄得升幅後，大市走勢似乎未見有回吐或調整跡象，其

中一個解讀是原本放在債市的資金近日解凍，另外美聯儲量化「水浸」的效果終於在近期發揮威

力，但觀看恆指１０天線近期未有回調的跡象，ＭＡＣＤ升幅口不見收窄，惟１４天ＲＳＩ已經

接近８０，升幅其實不算健康，如遇上大型政治事件或疫情再度加劇，港股深度回吐機會頗大，

建議淡友如有興趣，可於近期布署淡倉，由於港股在這浪升幅未有做好整固，跌幅亦相當大，最

熊可能回調至二萬六關口。（ｕｌ）

